“Hicimos lo que pudimos y no fue lo suficiente. Yo no soy rescatista, yo soy piloto aviador de combate, pero el ver a niños soportando frío, mujeres y ancianos que no podían caminar me dolía, también ver varias personas que se estaban ahogando y no pudimos hacer nada, porque la lancha no soportaba más peso y nos íbamos a hundir. Llevábamos niños de todas las edades, hasta recién nacidos”, expresó con la voz entrecortada el Mayor Rodríguez