TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras la puesta en marcha del pilotaje para la reapertura de salas de cine en Comayagua, zona central del país, médicos se manifestaron en desacuerdo por la permisión de la venta de comidas en esos espacios cerrados.

Ese es el caso del doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, quien enfatizó que el uso de mascarilla debe ser permanente en las salas de cine.

Sin embargo, en conversación con TIEMPO DIGITAL, aseguró que, «estar comiendo adentro del cine, es contraproducente, pero si se observa un verdadero distanciamiento social y el uso de mascarilla, no tengo ninguna objeción».

Asimismo, recomendó que solo se permitiera el 30 % de su capacidad, para evitar la propagación del virus. «Si solo es a ver la película con la mascarilla puesta, no vería problema«, reiteró.

No obstante, en el pilotaje que inició ayer en Comayagua, se informó que la venta de comida estaría permitida. Situación que Umaña calificó como «un error«.

«Estoy en desacuerdo, porque no pueden quitarse la mascarilla en un lugar cerrado, ahí no hay una ventilación apropiada. Solo me manifiesto a favor de ese pilotaje, si se limitan a proyectar la película y no vender comida», concluyó el galeno.

Cine al aire libre

La misma opinión expresó el también galeno, Lenin Meza, especialista en geriatría, quien sostuvo que «no se puede comer la comida con la mascarilla puesta y al quitársela en un espacio cerrado es abrir la puerta al virus».

En ese sentido, propuso que la modalidad de «cine al aire libre«, sería una buena opción para evitar los espacios cerrados y la propagación del virus.

Por otro lado, enfatizó que, con la pandemia de la COVID-19, se evidenció que el autocuidado es fundamental para evitar el riesgo de infección.

«Debo recordar a la población que cada uno es responsable de sus propios actos. Recomendaría mantener la distancia al entrar al cine, y si ya presentan síntomas como resfriado o tos repentina, desistan de asistir», dijo Meza.

Finalmente, el profesional de la medicina, dijo: «¡Recuérdenlo! Los cines son espacios cerrados donde hay un gran riesgo de infección. Con ello podría haber gran cantidad de contagiados y luego llevarán la enfermedad a casa«, concluyó.

