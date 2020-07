TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de la muerte del periodista David Romero Ellner, «Don David», varios sectores conformados por personas reconocidas en el país, exigen la pronta investigación para dejar en claro cómo fue que el exdirector de Radio Globo se contagió de Covid-19.

Incluso, hasta Marvin Ponce, asesor presidencial, se sumó a las peticiones, recordando que David estaba en prisión cuando enfermó. Por esa razón, señaló que se debe investigar quién lo infectó.

Cabe recordar, que los familiares del periodista aseguraron que no podían visitar a Ellner desde hace varios meses. Por eso, no comprendían el contagio por COVID-19, porque se supone que en el II batallón de Infantería de Tegucigalpa no hay más casos de coronavirus.

«David estaba en una prisión privilegiada. No tenía compañía, ahí solo que un custodio o alguien que le llevó comida o lo haya contagiado», apuntó Ponce.

El asesor presidencial consideró que «Don David» se convirtió en un mártir al morir debido a su calidad de trabajo de investigación periodística, lucha contra la corrupción y promotor de la libertad de expresión.

«Su sentencia fue injusta, porque por una acción periodística no se le debió condenar 10 años de prisión. Era un periodista valiente, sin tacha, difícilmente será sustituido por la calidad la experiencia y capacidad que tenía», agregó Ponce.

Julissa Villanueva pide análisis forense a profundidad

Por su parte, la patóloga forense Julissa Villanueva, mencionó en reiteradas ocasiones que en el cuerpo de Don David está la causa de su muerte. En su condición de especialista en el área forense, manifestó que el cuerpo del periodista debe someterse a un estudio pero no solo por encima, sino a profundidad.

En sus declaraciones, Villanueva dijo que las pruebas que el Ministerio Público (MP) realizó ayer sábado 18 de julio al cadáver de Ellner son superficiales. Obviamente, explicó que eso no es suficiente e imposibilita conocer las pruebas reales de la muerte de «Don David».

Por medio de un tuit, Villanueva dejó en claro: «La muerte bajo custodia de #DAVIDROMEROELLNER es responsabilidad del estado de #Honduras mientras no se demuestre lo contrario, ya las organizaciones de Derechos Humanos lo reconocen y denuncian internacionalmente @ciprodeh1 @CIDH«.

«Padre Melo»: “Hay indicios que hubo mano criminal en la muerte de David»

Por otro lado, el padre Ismael Moreno, conocido popularmente como «Padre Melo» denunció la muerte de «Don David» y aseguró que fue provocada. Por tal razón, como es lógico, exigió una investigación independiente para aclarar cómo se contagió del coronavirus.

“Hay indicios que hubo mano criminal en la muerte de David Romero y exijo una investigación independiente que pueda dar un informe del origen que llevó a que Romeo se contagiara con el virus. Lamentamos la irremediable pérdida de David Romero a manos de la narco dictadura”, sostuvo Moreno.