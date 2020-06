PIDEN EL VAR: Falta de Messi y explota el internet

ESPAÑA.- El VAR sigue generando polémica en La Liga Española. En el Barcelona vs Athletic Bilbao, Lionel Messi pisó a Yeray, pero la tecnología ni siquiera intervino.

Días después de que el triunfo del Real Madrid sobre la Real Sociedad generara polémica, ahora fue en el Camp Nou donde se suscitó un hecho dudoso.

En la disputa de un balón, Messi le dejó los tachos a Yeray pero el silbante no señaló nada.

El VAR cayó

Cuando decimos que el árbitro no señaló nada, es porque no lo señaló. La jugada no ameritó ni siquiera tarjeta amarilla para el astro argentino.

Los usuarios en redes sociales aseguraron que de haber sido al revés, el futbolista que hubiera pisado a Leo se habría ido expulsado de inmediato.