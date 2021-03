«Hoy por mí, mañana por ti»: piden ayuda para trasplante de riñón a niño de 13 años

SAN PEDRO SULA, HONURAS. Un pequeño guerrero está luchando por su vida. Se trata de Yimilson Efraín Ochoa, un niño de tan solo 13 años que necesita de manera urgente un trasplante de riñón, un procedimiento médico de un valor económico «elevado».

Ante la urgencia y la falta de fondos que se requieren para someter al pequeño guerrero a la cirugía, los familiares han levantado una campaña en redes sociales, para solicitar ayuda a sus amigos y pedir que «corran la voz».

Ana Julia Torres Funes es la madre de Yimilson. Ella aboga porque los hondureños de buen corazón la ayuden a salir de la angustia y dolor de ver a su hijo sufriendo del padecimiento.

Los familiares mencionaron que el pequeño ha sido hospitalizado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y en el Hospital Mario Catarino Rivas, en «incontables» ocasiones. Sin embargo, su salud ha ido deteriorándose y actualmente su condición es grave.

Dictamen médico

La madre contó a Diario TIEMPO Digital, que desde los 3 años de edad, a Yimilson lo diagnosticaron con síndrome nefrótico, un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiadas proteínas en la orina.

Desde esa edad, el pequeño ha estado recibiendo tratamiento, incluso, a sus 6 años los médicos le realizaron hemodiálisis durante dos meses, ya que por la patología no podía orinar.

A consecuencia de ello, Yimilson precisa de la operación lo más pronto posible, ya que, según la madre, los médicos le han informado que la capacidad de respuesta del riñón del niño, es de tan solo un 6 por ciento.

Costo de la operación

Ana consultó a los médicos que están atendiendo al pequeño, sobre el costo de la operación y la cifra es de un millón de lempiras. Ella contó que está haciendo cotizaciones para saber con certeza el valor.

Asimismo, explicó que de poder realizarse el trasplante, donará el riñón que su hijo necesita. No obstante, por falta de fondos, aún no ha podido realizarse el examen que indicará si es compatible o no.

Yimilson ha sido un niño valiente que a temprana edad le ha tocado luchar contra la enfermedad y sus afecciones. Durante diez años se ha aferrado a la vida, pero hoy, clama por la bondad de los hondureños.

Si usted desea aportar, puede hacerlo depositando en la cuenta 2360240745 en banco Davivienda, a nombre de Ana Julia Torres Funes. Además, puede solicitar mayor información al número 9648-0472.

