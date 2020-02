Emmanuel Petit: “Messi no es Cristiano; no está preparado para la Premier”

El francés fue aún más allá y afirmó: “Messi no es Cristiano Ronaldo. Físicamente no es la misma máquina. Ronaldo es un monstruo y a Messi, a los 32 años, solo le quedan dos o tres años jugando al más alto nivel. Aún teniendo grandes jugadores en el Barça, no va a tener el mismo ritmo ni la habilidad. Estoy seguro de que él sabe de que el final no está tan lejos”.

“Sería un placer para los ingleses poder ver a Messi”