Periodista vence el Covid-19: «Fue doloroso, no permitía ni acercarse a mi cuarto»

CORTÉS, HONDURAS. Él mantuvo en secreto su contagio, pero sus seguidores, acostumbrados a mirarlo informar en Hoy Mismo, miraban como sospechosa que ya no aparecía en cámara. Ayer, el periodista sampedrano Yeison Martínez Maldonado, confirmó que luego de varias semanas auto-aislado en su dormitorio, logró ganarle la batalla al Covid-19.

Yeison dio positivo al Covid-19 el pasado 15 de junio, noticia que recibió con sorpresa, pues asegura que cada vez tenía mucho cuidado de seguir correctamente todas las medidas anti-contagio. Un mínimo error divide la delgada línea entre enfermarse y continuar sano.

«Muchos me preguntaban desde ya días por qué no me miraban en el noticiero. Di positivo al COVID-19. Me sorprendí. Me cuidé como muchos lo hacen a diario, al final dije, ‘Wow, ¿Y ahora? Bueno, vino a mi mente y corazón una frase de Dios que decía: ‘NO TEMAS, YO ESTOY CONTIGO'», comentó Yeison.

Afortunadamente para él, en ningún momento su condición de salud empeoró al grado de necesitar hospitalización. Tan solo presentó dolor de cabeza y cuerpo, fiebre y malestar en el pecho durante los primeros días.

«Gracias a Dios mis síntomas fueron leves, y antes de la prueba yo ya estaba aislado. Tras el resultado positivo, me encerré en mi cuarto por más de 20 días, sin salir, y así evitar contagiar a más personas. Me puse en tratamiento y todo salió perfecto, gracias a Dios, que Él nunca nos abandona. Orgullosamente puedo decir: vencí al Covid-19 con la ayuda de Dios», agregó.

Debido a las precauciones tomadas por Yeison, ningún miembro de su familia resultó infectado, pero no fue nada fácil tener que alejarse de todos, confesó él. «Mi familia está sana tras realizarse las pruebas. Fue doloroso, no les permitía ni acercarse a mi cuarto», dijo.

Un mensaje de esperanza

Asimismo, Yeison agradeció al medio de comunicación para el cual trabaja, pues el apoyo que recibió fue «tal como lo hace un padre con su hijo». Y también, manifestó su aprecio hacia sus «amigos, e incluso personas que no conocía, por tenerme en sus oraciones».

Por último, «Pido a todo el país que sigamos orando por nuestros hermanos hondureños que están pasando por esta etapa difícil, y también por los médicos y enfermeras que siguen en primera línea. Confiemos en Dios, que esta pandemia se tiene que ir de nuestra tierra», concluyó.

