Periodista Santiago López denuncia a un Policía por amenazas a muerte

COPÁN, HONDURAS. El periodista del canal de televisión Hable Como Habla (HCH), Santiago López, denunció a través de un vídeo que viralizó, que recibió amenazas de muerte por parte de un oficial de policía en el barrio Santa Teresa de Santa Rosa de Copán.

El hecho se produjo en las afueras de un edificio del cuál, el comunicador iba saliendo de una reunión. En ese momento, un elemento de la policía «lo amenazó de muerte». Sin embargo, expresó que su temor no era que el oficial le haga «algo», sino, que implante pruebas en su vehículo para inculparlo de algún delito.

Tras lo ocurrido, el periodista tuvo la iniciativa de grabar el vídeo con el fin de evidenciar la revisión minuciosa que le hizo a su camioneta. Esto, con el fin de corroborar que en su ausencia, no hubiesen ingresado algún tipo de narcótico para incriminarlo en un delito.

Lo anterior, porque según denunció, «de ese modo funciona la mente de algunos policías».

Santiago López: Un policía me acaba de amenzar

«Les cuento: un elemento de la policía nacional, que es oficial, que dirige parte de la policía aquí en Santa Rosa, me acaba de amenazar. Me hizo señas de que me va matar, desde el carro, desde la patrulla que va manejando y anda vigilando esta camioneta para hacerle algo, por eso estoy grabando este vídeo…», relató López.

Además, expresó: «Esto pasa en Santa Rosa señores, si algo le pasa a Santiago López, estoy denunciando al oficial Portillo que vino a grabar esta camioneta. Si en esta camioneta me detienen más adelante, porque le pusieron droga o algo, fueron los policías».

Por su parte, el corresponsal no mencionó ningún antecedente de lo ocurrido o si actualmente ha tenido algún inconveniente con los uniformados de la ciudad. Tampoco dejó en claro cómo inició el acercamiento entre ambos.

Comunicador ya fue amenazado anteriormente

Cabe recordar que en años anteriores, el periodista ha interpuesto varias denuncias ante las autoridades. Eso, por amenazas que implicaban a supuestos reclusos de la granja penal; así como también dio a conocer que se le estaba intentando extorsionar bajo amenazas que atentarían contra la vida de su hijo.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn