Periodista «Neto» Rojas da positivo al Covid-19 por tercera vez

CORTÉS, HONDURAS. El popular y polémico periodista Ernesto Alonso Rojas, dio positivo a la prueba PCR de Covid-19 por tercera vez, así lo confirmó Eduardo Maldonado, director general del medio de comunicación Hable Como Habla.

«En este momento tenemos confirmado que nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas se hizo la tercera prueba de Covid-19 y dio positivo otra vez, dijo Maldonado durante la emisión de noticias matutinas.

El comunicador social fue diagnosticado desde el pasado 26 de abril, al igual que su camarógrafo, y desde ese día, está auto-aislado en su domicilio, a pesar de que es asintomático, según señaló. Hasta ahora, acumula 35 días sin salir de su hogar.

«No tenemos ningún síntoma. Me llamaron ahora como a las 6:00 de la mañana, el viceministro Roberto Cosenza, y me dijo ‘dio positivo nuevamente’. La otra prueba me la van a hacer el lunes, que ya sería la cuarta PCR», comentó después «Neto» cuando se comunicaron con él vía FaceTime. «Dios va a decidir cuándo volveré a la calle. Anímicamente estamos bien«, agregó.

Tardanza en entrega de resultados Covid-19

Ernesto, días atrás, se quejó y denunció la tardanza de la Secretaría de Salud para entregar resultados. En ese momento, ‘Neto» esperaba saber si él ya se había ‘nagativizado’ luego de 14 días, pero la desesperación e incertidumbre se le apoderaba.

Cabe señalar que según sus propias declaraciones, el periodista sampedrano no sabe en dónde exactamente pudo haberse contagiado. No obstante, aseguró que tan él como su amigo camarografo usaron medidas de bioseguridad en todo momento.

Asimismo, Ernesto Alonso manifestó que le ganará la guerra al Covid-19, al igual que lo hará Victor Carranza, su compañero caramarógrafo.

