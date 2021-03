«Estoy muy mal»: Periodista Gizelle Lanza lucha contra el COVID y pide oraciones

La guapa periodista y presentadora de noticias, Gizelle Lanza, pidió a sus seguidores y pueblo hondureño que oren por ella, puesto que pasa una difícil situación batallando contra el COVID-19.

Lanza lleva al menos 20 días luchando contra la enfermedad, una prueba bastante difícil en vista que hasta ha requerido de oxígeno. Ante esta situación, llama a la población a que por favor se cuide, que el virus no es una broma.

La periodista labora en Televisión Educativa de Honduras (TEN Canal 10), por su estado de salud ha estado lejos de las pantallas. Sus colegas y seguidores le han escrito lindas palabras en sus redes sociales para darle ánimos en este complicado momento.

Lea además – «Juntos somos más»: Hondureña gana Miss Teen Popular en competencia internacional

Pide apoyo y oración

Gizelle escribió en sus redes sociales: «Hola amigos, quiero pedirles su apoyo en un momento tan doloroso a raíz del COVID. En estos días me he debatido entre la vida y la muerte, estoy muy mal, he estado con respiración artificial, taquicardia y con solo el 50 % de mis pulmones en trabajo. Quiero hacer un llamado enérgico a la población para que se cuide por favor, ruego por sus oraciones, gracias, Dios les bendiga»

Junto a su texto, Lanza compartió una fotografía en la que se le ve bastante mal de salud y cansada, utilizando oxígeno para poder respirar. Ella misma detalló que sus pulmones no están bien y necesita de la artificialidad para respirar.

La periodista pasa un momento duro con su estado de salud, por lo que el llamado a la población es a que tome conciencia y que se cuide. En este feriado de Semana Santa ya circulan fotos y videos de las multitudes de personas en las playas y balnearios.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0