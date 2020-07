«Pepe» tras liberación de «Rosita»: Algún día van a ver los abusos cometidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, no verá la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (PNFAS) por un tiempo, luego de la decisión unánime del Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción que aceptó el cambio de medidas en su favor. Ya no se defenderá en la cárcel, sino en libertad.

Y es que, aunque se le condenó previamente a 58 años de prisión por 11 delitos (tres de apropiación ilícita y ocho de fraude), se anuló ese enjuiciamiento por una apelación de «quebrantamiento de forma» que interpuso su representante legal, José Carlos Berganza, y que admitió la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ahora, ella esperará un nuevo juicio desde el goce de su libertad. Quien está más que contento con la resolución es su cónyuge, el expresidente Porfirio «Pepe» Lobo Sosa. Solo unos momentos después del anuncio que se emitió desde las estructuras judiciales, habló acerca de la situación.

En primera instancia, aseguró que «Rosita» está bien de salud y tomando algunos medicamentos que le fortalecen el sistema inmunológico. Sin embargo, acotó que ese no es un lujo que pueden darse todos los encarcelados y que deberían tener mejores tratos.

Reacción a la liberación

Seguido, apuntó que el Tribunal de Sentencia optó por el único camino que está amparado bajo la ley. Sin embargo, advirtió que, en su momento, toda la población conocerá qué supuestas injusticias se cometieron en el caso, que se denominó «Caja Chica de la Dama».

«No pueden detenerla más tiempo, se tomó la decisión correcta. Algún día van a ver todos los abusos que se cometieron de parte de la Fiscalía y los tribunales en el juicio de Rosa», manifestó.

«En su tiempo, la gente va a ver qué es lo que realmente ha pasado», enfatizó el exgobernante.

Además, mencionó que escuchó rumores en la voz popular de que lo que forjó el pasadizo para que Bonilla se librara de la cárcel fue la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. ¿Hay alguna injerencia de esa legislación? «Pepe» lo refutó vehemente. También, señaló que los procesos judiciales son ineficientes.

«Es algo completamente falso. En el caso de Rosa Elena se usó el Código que siempre ha ha habido. Ella debió estar afuera desde el 28 de febrero, pero los jueces de ejecución no actúan. El abogado (Berganza) metió como cien recursos en los últimos meses, pero nadie contesta», explicó.

Por último, externó que los hijos de la pareja están felices con el anuncio. Incluso, remembró que su vástago menor tenía 14 años cuando apresaron a su madre.

«Él estaba ahí cuando cometieron toda la salvajada contra su mamá (Rosita) en mi casa y no les importó eso. A la pobre la anduvieron exhibida, era el show», expuso Lobo.

Lobo también atizó nuevamente contra el gobierno, donde aseguró que hay mucha corrupción que interfiere en el andamiaje público.

