Pep no se confía «no hemos logrado nada»; Vinicius atiza contra el árbitro

REDACCIÓN. Tras la victoria del Manchester City a domicilio sobre el Real Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League, Pep Guardiola brindó declaraciones, pese a tener la ventaja de cerrar la serie de local y sacar una victoria en el Bernabéu, no se confía y sabe que el cuadro blanco puede ser muy peligroso.

“Si hay un equipo que puede darle la vuelta a cualquier cosa, es el Real Madrid. Hemos concedido un gol cuando mejor estábamos y luego marcamos otro cuando mejor estaban ellos. Es un buen resultado para hacer dos goles”, señaló el estratega.

Además, se refirió sobre si ya sienten que tienen pie y medio en los cuartos de final. “No hemos ganado nada, pero una victoria en el Bernabéu es una gran satisfacción, porque no estamos acostumbrados a estas cosas”, agregó el ex Barcelona.

Pep sabe que, a pesar de la victoria, se vendrá un partido a muerte en el Eithad Stadium, cuando el Madrid visite Inglaterra. “Jugar contra este equipo con tanta personalidad es muy difícil. Hemos concedido un gol que no deberíamos y ahí el Madrid fue mejor. Pero esto no está terminado, conocemos la experiencia de este club en Europa”, cerró.

Vinicius encaró contra el arbitraje

Por su parte, la joyita del Real Madrid, Vinicius Juniors, no se anduvo con cuentos y aseguró que fueron directamente perjudicados por el arbitraje.

“No nos hundimos físicamente. Gabriel Jesús hace falta en el primer gol. Todo el mundo lo sabe. Pasó en la primera parte conmigo y Mahrez y me pitó falta. Tiene VAR y no quiso ir a verlo”, atizó.

Y finalizó: “Siempre vienen aquí los árbitros y pitan contra nosotros. Yo vi en el campo que era falta, no me hizo falta verlo en el vestuario. Aquí nos pitan siempre igual. En el partido contra el Levante, la primera tarjeta de Sergio en la primera falta no es normal. ¿Si nos pitan mal aposta? Sí, sí. Somos el equipo con más Champions y más”.