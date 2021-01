Pedro Troglio: «Yo con estos jugadores, voy a la guerra»

Tegucigalpa.- El entrenador merengue, Pedro Troglio, compareció en rueda de prensa luego de que su equipo diera un sólido paso hacia la 32. Durante la conferencia Troglio alabó a Marathon, «gusta cómo juega».

El entrenador albo explicó que el horario del partido es intrascendente y que para él, pues estará mejor porque hay pronóstico de lluvia.

Declaraciones de Pedro Troglio

“Estamos a 90 minutos, todavía falta bastante, este es un avance, tenemos que saber que vamos a una cancha difícil, a un horario difícil con temperatura difícil. No hay nada ganado más que un primer tiempo. Busqué ser ofensivo y terminé siendo defensivo porque cambié el mediocampo en el primer tiempo, pero con el ingreso del Patón Mejía desarticulamos la defensa y gracias a Dios ganamos 2-0 y nos anularon un gol”.

La polémica del gol anulado a Jonathan Paz: “El gol anulado había sido convalidado, sacaron el VAR, desde allá les avisaron, está bien anulado y me parece que ya estaba convalidado, es un poco loco, pero está bien, ya está, el 2-0 es un resultado nada despreciable”.

El partido de vuelta en el Yankel

El entrenador merengue brindó su opinión acerca de lo que significaba jugar a las 11 de la mañana el próximo domingo.

“Me parece que es una diferencia normal, no asegura nada porque vamos de visitante. Es un horario incómodo, pero ya está. Antes se había decidido sin jugar el primero cuando habían puesto el duelo para el sábado, pero escuché decir que nadie se quejó si no sabíamos quién iba a clasificar. El horario es incómodo para los dos equipos, hay que levantarse a las 6.00 de la mañana y hay que comer un desayuno fuerte. Es incómodo para jugar fútbol pero está todo abierto y vamos contra un equipo duro como Marathón pero estoy satisfecho con mis jugadores que han venido a la altura de las circunstancias”.

Y agregó: “Hoy veníamos de jugar cada tres días y en una final como Motagua y en condiciones bárbaras. Pablo Martínez (preparador físico) ha hecho un buen trabajo. No tenemos problemas de jugar a las 11.00 de la mañana o a las 2.00 de la tarde, va a llover y vendrá bien. Vamos a una cancha difícil y este equipo Marathon a mí me encanta, tiene jugadores rápidos, figuras, tipos que manejan bien la pelota, con excelente arquero, ha ganado y nos hizo parecer terribles en el Yankel. Nos pusieron a jugar a las 11.00 de la mañana y ojalá podamos salir campeones. Porque al terminar tenemos que subirnos a un avión para ir a Costa Rica y va a querer la afición que ganemos allá también”.

El nivel de Eddie y ‘Chama’

Para finalizar, Troglio se refirió al nivel con el que están cerrando el torneo tanto Eddie Hernández, como el ‘Chama’ Córdova.

Sobre el nivel del ‘Chama’: «Ha tenido una evolución enorme, cuando llegó a la pretemporada no soportaba. Cuando arrancamos tenía a Alvarado y Portillo y él en las prácticas de fútbol se quedaba afuera, nunca hizo cara mala, nunca me dijo nada, siguió trabajando, es muy querido en el plantel y ahora es un jugador importante que está haciendo grandes actuaciones. El jugador que no se expone en público y que me insulta en la mesa familiar, luego trabaja… yo con estos jugadores voy a la guerra”.

Mientras sobre Eddie, explicó: “Es un jugador de selección, es importante. En Olimpia es importante que siempre tengamos flores y nos digan cosas lindas. Nosotros veníamos de hacer un papel en Concacaf y cuando perdimos yo era el peor y se pensó que el ciclo estaba terminado. Hay que estar tranquilos, acá Jerry Bengtson se recuperó y está impecable y está bueno que le pasara a muchos. Nosotros sabemos que somos parte de un equipo importante y hay que ganar todos los partidos, pero a muchos les gusta que a Olimpia le vaya mal. Yo estoy bien con los delanteros, con Eddie feliz, igual con Arboleda que entra de cambio y no dice nada”.

