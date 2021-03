Pedro Troglio tras filtrarse los audios de la muerte de Maradona: «Me generó un odio tan grande»

ARGENTINA.- El entrenador del Olimpia y excompañero del fallecido Diego Armando Maradona, Pedro Troglio, mostró su molestia por los polémicos audios y la investigación que realizan al médico y encargados del cuidado de la leyenda de Argentina.

Troglio dialogó con la radio FM 947 de Argentina sobre el caso Maradona y expresó todo su malestar por las informaciones.

»Me generó un odio tan grande. No puedo creer tanta ignorancia. Todo lo que uno no quería imaginar está en esos audios. Queda en claro la situación en la que él estaba», dijo Troglio.

A pesar de mostrarse indignado y molesto, el entrenador argentino prefirió hablar más de su carrera como futbolista.

«Como jugador siempre ‘toqué en la segunda bandeja’ detrás de nombres importantes como Maradona. Como técnico creo que fui mucho más y dejé mucho más que como jugador», reconoció el estratega del Olimpia.

Olimpia y su futuro

La leyenda de Gimnasia y Esgrima nuevamente explicó por qué tomó la decisión de continuar su carrera en el fútbol hondureño.

»En Argentina se me estaba complicando conseguir club. Por eso, tomé la decisión de venir a Honduras. Salimos campeones y nos metimos entre los cuatro mejores de la Concacaf«, resaltó.

Al ser consultado sobre su futuro, Pedro se visualiza en los banquillos y le hizo un pedido especial a Diego.

«En diez años me gustaría seguir dirigiendo. Ya con 70 ojalá todavía Maradona me ayude y pueda seguir. Pero también quiero estar disfrutando de mi familia y de mí. Tengo hijos chicos que me gustaría ver crecer», concluyó el de Luján, Argentina.

Compañeros en Selección

Troglio y Maradona compartieron varios años en la Selección de Argentina dirigida por Carlos Salvador Bilardo.

Ambos conformaron a la albiceleste que llegó a la final de la Copa del Mundo en el Mundial de Italia 1990.

