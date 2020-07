Pedro Troglio quiere al Montreal de «Titi» Henry en Honduras

TEGUCIGALPA.- El Olimpia no olvida el encuentro de vuelta que tienen pendiente por los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf frente al Impact Montreal, mismo que ganaron el la ida por marcador de 2-1.

Y el entrenador de los Albos, Pedro Troglio es el que más pendiente pasa del equipo canadiense; apuntando que el conjunto de Romell Quioto juega a lo mismo.

“Impact Montreal sigue jugando igual, con tres en el fondo, dejan mucho espacio a la espalda de los zagueros para correr, a veces cambia a línea de cuatro, he visto todos los partidos y ha evolucionado”.

Los quiere en Honduras

De igual manera, el argentino dijo que le gustaría jugar el duelo de vuelta en Honduras, esto por las ventajas que eso representa; sin embargo, no se «achica» a que el partido se juegue en una sede alterna.

“Me gustaría jugar en Honduras, pero si no se puede por cuestiones de seguridad no se puede, no tengo ningún problema en ir a otro lado, afortunadamente la esencia del fútbol es la misma, once contra once, dos porterías y gana el que mete más goles, sencillo”.

“En Honduras tendríamos la ventaja de la humedad y habría que aprovecharlas, si no se puede lo entendemos”.

Resumen Impact Montreal vs. Olimpia

Te puede interesar: Andy Najar luego de debutar: «Me sentí muy bien»