Pedro Troglio: “Mi familia se fue a Argentina, me toca pasar solo estos momentos”

TEGUCIGALPA.- El técnico de Olimpia, Pedro Troglio habló acerca de la cuarentena que está cumpliendo al pie de la letra, aunque asegura ser complicada, ya que tras el regreso de su familia a Argentina, le ha tocado pasarla solo.

“Está complicado porque uno cuando se levanta todas las mañanas va a entenar, en la tarde vuelve y se junta con todo el cuerpo técnico para ver y armar videos que después les mostrás a los chicos; pero con esto ahora estoy en mi apartamento solo, por prevención no podés ni juntarte con compañeros del cuerpo técnico. Mi familia se fue a finales de febrero a Argentina, así que me toca pasar solo estos momentos”, inicia contando Pedro Troglio.

Agregando que: “Es un trinche porque uno se levanta acá y no puede salir, uno no tiene nada qué hacer porque está solo pero es lo que toca, hay que pelearla; superarla y bueno tratamos igual de mirar televisión, alguna película y comunicarse con los jugadores que cumplan con los trabajos que les dejamos que hicieran”, expresa.

Solo el trabajo que los jugadores han tenido que hacer en sus casas asegura que: “Esperamos que se solucione todo esto, porque es complicadísima esta situación. No es lo mismo que los jugadores entrenen por si solos, hay que estar juntos y tampoco es normal que digamos mañana pare todo esto y hay que jugar dentro de tres días; sería imposible porque el jugador no está preparado para esto, ni física ni sicológicamente”, dice Troglio.

“No todos tienen un gimnasio en casa, no podés salir a la calle a correr porque está prohibido, no podés entrar a los gimnasios porque están cerrados, todo esto es parte física no con pelota, porque con pelota no se puede”, indica Troglio.

¿Se anularía el torneo?

Sobre la decisión que tomaría la liga tras declarar o no anulado el torneo: “Si hay alguna vacuna que te asegura que va a parar esto de inmediato que la liga espere 15 días y arrancar, y ya adelantar la pentagonal; todos tendríamos que acatar, hoy le tocaría a Motagua ganar las vueltas y a los cinco que nos tocaría jugar la pentagonal pues hay que aceptarlo”, cerró.

