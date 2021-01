Pedro Troglio: «Lo ideal sería jugar las finales de domingo a domingo»

Tegucigalpa.- El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, compareció en rueda de prensa luego de lograr el pase a la final de la segunda fase del Torneo que disputará ante Motagua.

Declaraciones de Troglio

Troglio comenzó la rueda de prensa hablando del trabajo que realizaron sus jugadores en el partido.

«Contento por el trabajo de los muchachos, supimos gestionar el partido. Pudimos haber hecho más goles, estuvimos erráticos en los últimos metros, pero en líneas generales hemos superados a un equipo difícil y estamos contentos por estar en la final».

Sobre la final en la que enfrentarán a Motagua en el Clásico Capitalino, el estratega albo mencionó, «cada partido es una historia distinta». También dejó claro la importancia de jugar con el corazón, «el Clásico se juega con el corazón ya que este suplanta todos los problemas que podás tener. El corazón es una ayuda extra».

Así mismo Troglio mostró su molestia por lo que se decía acerca de los últimos partidos del Olimpia, «nosotros sólo hemos perdido un partido en el ambiente local, yo no veo ningún desastre. Entiendo como entrenador que no siempre voy a jugar bien. Nosotros seguimos con el sueño de ser campeones. Solamente habíamos perdido la finalísima, todavía estamos vivos y ojalá podamos ganarla».

«Yo veo perder al Real Madrid, al Barcelona y no genera la locura que hay acá cuando pierde el Olimpia, pero es entendible, somos un equipo grande. Yo lo que tengo que hacer es no escuchar a nadie y pensar en lo que hago. No soy ningún fenómeno cuando gano, ni somos muy malos cuando perdemos», puntualizó.

Lesiones en la casa Merengue

El entrenador merengue prosiguió hablando sobre las lesiones en el plantel.

«El caso de Diego Reyes es una doble fractura de tabique, lógicamente estará fuera por un largo tiempo, en el caso de Pineda se va observar mañana, el problema es menor, no sé si llegará. Álvarez tiene una lesión en la rodilla y seguramente no va a estar para el miércoles. Sumado a esto está lo de Bengtson, Casildo, Chirinos y Maidana.»

«Físicamente es normal que el equipo tenga bajas, y que algún jugador tenga lesiones, el desgaste que hemos tenido ha sido enorme, no es normal jugar cada tres días y más cuando todos los partidos son finales».

Pedro Troglio aprovechó para dejar en claro la mala organización que existe en el calendario de la Liga.

«Debemos trabajar más porque cuando comienza el cansancio empezás a fallar pases fáciles y eso es un signo que se debe trabajar; el problema es que no podemos trabajar, yo llevo un mes de no trabajar. El día después del partido se debe hacer trabajo regenerativo, el segundo día practicar y al tercer día hacer balón parado y nada más. No se puede trabajar, no hay semanas largas para que podás trabajar una idea o mejorar otros aspectos, todo va depender de la capacidad de los jugadores para poder mejorar.

Troglio finalizó diciendo que lo ideal es que las finales se jueguen de domingo a domingo:

«Lo ideal sería jugar las finales de domingo a domingo, pero también entiendo que es un campeonato que está armado así y hay que jugar.»