La futbolista que se negó a guardar un minuto de silencio por Maradona

España.- Se trata de Paula Daenap, jugadora del Viajes Interrías FF, que decidió sentarse de espaldas en el minuto de silencio por Diego Armando Maradona. «Dije que me negaba a hacerlo por violador, maltratador, put*** y abusador», afirmó.

El mundo del fútbol se ha unido en su homenaje a Diego Armando Maradona, quien falleció el pasado miércoles 25 de noviembre.

Esta futbolista se ha negado a guardar un minuto de silencio por el que muchos consideran el mejor jugador de todos los tiempos.

Paula Dapena es una jugadora de 24 años del Viajes Interrías FF que disputó un amistoso ante el Deportivo de La Coruña en Abegondo y donde por cierto terminó con paliza por 10-0 en favor de las locales.

Paula siempre sostuvo que no guardaría un minuto de silencio por Maradona. Mientras sus compañeras estaban de pie y mirando al frente, ella se sentó de espaldas.

«Mis compañeras me miraron y se reían. Sabían que no lo guardaría», dijo en declaraciones al medio ‘Pontevedra Viva’ y donde explicó sus razones: «Si por las víctimas no se guarda, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador».

«Dije que me negué a guardar ese minuto de silencio por violador, pedófilo, put*** y abusador. Que si me tenía que sentar en el suelo y darle la espalda lo iba a hacer», siguió contando.

La futbolista se ha referido de Maradona como jugador y como persona: «Para ser futbolista primero debes ser persona, y tener valores más allá de tus habilidades. Todos sabemos que sus dotes con el balón eran espectaculares. Pero no se pueden perdonar las barbaridades que cometió fuera del campo. Es tener dos dedos de frente y un poco de sentido común», sentenció la jugadora de fútbol.

