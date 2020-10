ESTADOS UNIDOS.- El exjugador de Los Ángeles Lakers en la NBA, Pau Gasol ha felicitado el triunfo del equipo que tantos recuerdos le trae.

Los Ángeles Lakers no le quisieron poner más dramatismo a una final que parecía controlada y este domingo aplastaron al Miami Heat 106-93 en el sexto juego, para coronarse por primera vez desde que lo hicieran en 2010 contra los Boston Celtics.

Sin embargo, Pau Gasol exjugador de los Lakers en la NBA, no dudo en felicitar al equipo californiano y en afirmar que el título recién conquistado ante los Miami Heats era para Kobe Bryant y su familia.

“Este es para ti hermano, para ti Gianna, para Vanessa, para Natalia, para Bianka y para Capri”, escribió Gasol en sus redes.

This one is for you brother, for you Gianna, for Vanessa, for Natalia, for Bianka and for Capri. 🐍🖤

Congratulations to the entire @Lakers team, @JeanieBuss and the Lakers family for winning the 17th championship!! 👏👏👏👏 pic.twitter.com/glYG421whq

— Pau Gasol (@paugasol) October 12, 2020