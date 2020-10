Texas: Patrulla Fronteriza encuentra dos menores abandonados en Río Grande

TEXAS, ESTADOS UNIDOS. Muchos padres deciden migrar hacia los Estados Unidos, y llevar a sus hijos con ellos, pero en otras ocasiones los papás ya se encuentran en el país norteamericano, y arriesgándose mandan a llevar con “un coyote” a los menores.

Al ser un camino difícil, muchos de estos niños no pueden continuar el recorrido, y en casos ocurre que las personas que los llevan los dejan abandonados. Así ocurrió con dos menores que fueron encontrados por una patrulla fronteriza, el pasado miércoles.

Los dos niños se encontraban cerca del Rio Grande, entre Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass, Texas. Según indicaron las autoridades, los niños corresponden a las edades de 9 y 13 años.

Asimismo, señalaron que estos se encontraban pidiendo auxilio, por lo que, en un patrullaje, fueron alertados por el llanto de ambos. Aparentemente, los dos niños quedaron solos al cruzar el puente número 2 de la frontera entre Texas y México.

“Se está volviendo demasiado común que los padres pongan a sus hijos en manos de contrabandistas que una y otra vez han mostrado que no les importan las vidas humanas”, dijo Austin L. Skero II, jefe de Patrulla Fronteriza en el sector de Del Río. «Afortunadamente, nuestros agentes pudieron localizar rápidamente a estos dos niños pequeños y llevarlos a un lugar seguro».

Por otro lado, la patrulla fronteriza envió un comunicado donde detallaban que los dos menores de 9 y 13 años, se encontraban en un buen estado de salud.

Mientras tanto, las autoridades desconocen hasta estos momentos quien les ayudó a cruzar a los niños, no obstante, tienen la certeza que los movilizaba un “coyote”.

Just after midnight, two young children were rescued by Eagle Pass Station agents from an island in the Rio Grande. The children were abandoned by smugglers, with no sign of their parents. These merciless smugglers prey on desperation, forgoing all morals for financial gain. pic.twitter.com/1ABLOmZYPL

— Chief Patrol Agent Austin Skero (@USBPChiefDRT) October 21, 2020