ESTADOS UNIDOS.- No fue el mejor partido para los aficionados de los New England Patriots, pues sufrieron su primera derrota de la temporada, ante los Seattle Seahawks de Russel Wilson por marcador de 35-30.

Russell Wilson fue el principal culpable de la derrota de los Pats con varios bombazos, entre ellos la joyita de 38 yardas para David Moore; quien atrapó el misil en el tercer cuarto para un touchdown que estaba fuera del mapa.

How did David Moore stay in bounds?





