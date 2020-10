ESTADOS UNIDOS.- La NFL sigue sufriendo los estragos del coronavirus y es que luego de que los Steelers tuvieran casos positivos en sus filas y dieran nuevas fechas para sus juegos, ahora otro caso se suma a la lista.

Tras el positivo de Cam Newton, la liga ha decidido que el juego entre los New England Patriots y Kansas City Chiefs quede pospuesto. Por lo que darán nueva fecha para disputarse.

Desde que arrancó la NFL se sabía que el riesgo de contraer coronavirus era alto, pues a diferencia de otras ligas no se realizó la famosa ‘burbuja’; hecho por el que se le dio la opción a los jugadores de no jugar en esta temporada si así lo decidían.

El Chiefs vs Patriots queda cancelado por la NFL

Los New England Patriots tenían que viajar a Kansas City este sábado pero el positivo de Cam Newton, en las pruebas previo a subir al avión, los tomó desprevenidos.

Por lo que como era obvio tenían que realizarse nuevas pruebas a todas las personas que estuvieron en contacto con el QB.

El caso es que el tiempo era sumamente reducido para los New England Patriots y ya no les iba a dar tiempo de esperar los resultados, viajar y disputar el partido ante Kansas City Chiefs; hecho por el que se decidió posponer el duelo, que sería de los más atractivos de la NFL esta semana.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la NFL y los Patriots anunciaron esta decisión, siendo que ahora se está a la espera de conocer la nueva fecha para que se dispute este juegazo; pues está entre lunes y martes de esta semana para que se lleve a cabo.

La posibilidad por la que se optó y para no alterar el calendario de la NFL, fue que los New England Patriots esperaran los resultados de las pruebas de coronavirus este sábado y una vez que tuvieran certeza de si había más positivos o no, viajaran a Kansas el domingo, para así medirse a los Chiefs hasta el día lunes o martes.

Por el momento habrá que esperar nueva información sobre este duelo y el panorama de los New England Patriots en sus filas; pues de haber una ola de contagios, podrían poner en riesgo el juego de la próxima semana ante los Denver Broncos.

