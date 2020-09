ESTADOS UNIDOS.- La temporada 2020 de la NFL está en marcha y los Kansas City Chiefs hicieron valer la lógica, pues no permitieron que los Texans abollaran la corona al imponerse en casa 34-20, en un juego en el que se dejó ver la mano de Patrick Mahomes.

Primera anotación en la NFL 2020

Los primeros seis puntos llegaron por parte del visitante y llegaron vía terrestre con David Johnson; quien recorrió 19 yardas para llegar a la zona de anotación con relativa facilidad. Fairbairn completó el paquete ofensivo con el gol de campo.

.@DavidJohnson31 is back. 19-yard rush for the first TD of the 2020 season! #WeAreTexans 📺: #HOUvsKC on NBC

📱: Watch free on NFL App // Yahoo Sports App: https://t.co/JE1vatFZxv pic.twitter.com/ZfczE1autr — NFL (@NFL) September 11, 2020

El show de Mahomes en el kickoff

El quaterback del momento acaparó las miradas en el kickoff, estamos hablando de Patrick Mahomes; quien ya cuenta con un nuevo récord en su colección. Con el lanzamiento de seis yardas a Travis Kelce, el mariscal de los Chiefs superó a Dan Marino con más pases de touchdown en sus primeros 32 partidos.

Después del partido contra los Texans, Mahomes suma 78 pases de anotación, mientras que la marca de Dan Marino se quedó en 76.

Back like they never left.@PatrickMahomes and @TKelce connect for their first TD of the season! #ChiefsKingdom 📺: #HOUvsKC on NBC

📱: Watch free on NFL App // Yahoo Sports App: https://t.co/JE1vatFZxv pic.twitter.com/uSBsR048EM — NFL (@NFL) September 11, 2020

En un hecho que todos quieren a Mahomes en su equipo o ya de perdida en el fantasy, incluso Deshaun Watson, el quarterback de los Texans, quien le hizo una visita.

Watson checks up on Mahomes after running out of bounds 😂 (via @thecheckdown)pic.twitter.com/aLUcXfp3CS — Bleacher Report (@BleacherReport) September 11, 2020

Celebridades de cartón

No sólo los más de 16 mil aficionados físicos estuvieron en el estadio. Al igual que otras ligas, la NFL cuenta con seguidores virtuales, que se hicieron notar a través de pantallas que fueron colocadas en la zona de anotación.

También se instalaron unos cuantos aficionados de cartón, entre los que destacaron la Reina Isabel y Marilyn Monroe.

Andy Reid, ¿estás ahí?

La nueva normalidad no le gustó al coach de los Chiefs, Andy Reid, quien se dejó ver en el partido con una gorra con adaptada con una careta que estuvo empañada durante gran parte del partido.

Te puede interesar: «Super Mahomes» lidera victoria de los Chiefs 34-20 a los Texans en el Kick-Off de la NFL