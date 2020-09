Pastor rechaza bono y recuerda a colegas que existe la Ley del Adulto Mayor

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un pastor que integra la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) externó este lunes su opinión sobre el bono que el gobierno pretende entregar a líderes religiosos del país ante la afectación de la pandemia por COVID-19.

Bolívar Sánchez habló para una radio capitalina y se mostró desagradado con la posibilidad. Aseguró que la comunidad evangélica cometería un grave error si eleva una solicitud relacionada y el proyecto trasciende.

«Nosotros como pastores tenemos un mandato celestial que no debe ser mezclado con el sentir político», manifestó.

Llamado a acudir a la ley

Al respecto, Sánchez hizo hincapié en que ya existe una normativa nacional que concede algunas facilidades y beneficios para las personas de la tercera edad. Se refirió a la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y pidió que quien ocupe, se aboque a ella.

«Ahora, si algún pastor siente esa necesidad como ciudadano de apoyo económico que lo haga desde el punto de vista como adulto mayor; de esta forma se evita caer en esas controversias y posiciones que más bien les deja ver en mendicidad«, precisó.

Panorama actual

Asimismo, compartió su consideración de que algunos líderes religiosos sí están en una situación económica difícil; empero, hizo una aclaración: «tampoco es que se están muriendo de hambre, como lo quieren hacer ver».

«En particular, como organización, nos ha tocado apoyar a algunos pastores pero tampoco es que no tienen que comer. No somos muertos de hambre«, enfatizó, aludiendo una supuesta situación de doble moral.

Por tanto, Sánchez también expresó su desacuerdo con que la directiva de la Confraternidad Evangélica «envuelva» a toda una agrupación religiosa en un aspecto.

A su vez, expuso que la iglesia debe mantener su enfoque en el ámbito espiritual. Planteó que la entidad no puede extender su mano a la expectativa de que el gobierno les resuelva sus asuntos internos.

