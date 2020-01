PASÓ EN LA SEMANA: testigo protegido, Waldurraga y COVI para 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS. TIEMPO Digital le trae este domingo un resumen de las noticias más destacadas que pasaron en la semana.

En esta ocasión, se destaca el peculiar caso del testigo protegido, la solicitud de Honduras para juzgar a Matta Waldurraga, el nacimiento de tres varones en las primeras horas del 2020.

Asimismo, entre las noticias principales de esta semana, resalta el tema del reajuste salarial que Educación concedió a los maestros para el 2020 y 2021. A la vez, el análisis de Covi respecto al aumento a la tarifa del peaje en enero 2020.

PASÓ EN LA SEMANA

“Testigo protegido” en caso de narcos denuncia traición de la DPI y MP

Un joven que dijo servir como testigo protegido denunció “el abandono y la traición” por parte de las autoridades del Ministerio Público (MP) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

A través de medios locales, el joven relató que él servía como testigo protegido del MP y la DPI en casos de personas involucradas en el narcotráfico. Pero días después de estar con ellos brindándoles información, las mismas autoridades se encargaron de “venderlo”

(entregarlo).

“Ellos dieron mi ubicación, solo ellos sabían dónde me estaba escondiendo. En un momento comenzaron a matar a mi familia. Primero nos dejaban mensajes escritos de que si no me entregaban les iban a quitar la vida».

Honduras quiere juzgar a Matta Waldurraga; lo pide en extradición

El Estado de Honduras ha solicitado a Colombia la extradición del hondureño Ramón Matta Waldurruga.

El pedido de extradición se efectuó luego de que el ciudadano hondureño fue deportado de los Estados Unidos hacia Colombia.

En ese sentido, al ser concedida la extradición, Matta tendrá que enfrentar la justicia hondureña. Aquí se le acusa por el delito de lavado de activos y tiene una orden de captura pendiente.

Es preciso recordar que a Waldurraga lo detuvieron el pasado 30 de diciembre. La operación la ejecutó la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia cuando él se encontraba en el aeropuerto El Dorado, de la ciudad de Bogotá.

Tegucigalpa: nacen tres varones en las primeras horas del 2020

En las primeras horas de este primero de enero de 2020, se reportó el nacimiento de tres varones en diferentes centros asistenciales de Tegucigalpa, los primeros del Año Nuevo.

En ese sentido, personas del Hospital San Felipe, informaron que a las 12:15 de la madrugada, nació el primer pequeño, a quien sus padres bautizaron como Juan Fernando López Pérez. Los médicos indicaron que el recién nacido tuvo un peso de 6.9 libras.

De esa forma, Sayra Yaritza Martínez, la madre del niño manifestó con alegría la llegada de su bebé en este 2020. Resaltó que es su tercer hijo, y que los dos anteriores son niñas.

Asimismo, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en horas de la madrugada, la joven madre Siryi Bianey Arrazola, dio a luz a su segundo hijo.

Educación concede a maestros reajuste salarial para el 2020 y 2021

El año 2020 comenzará de la mejor forma para el sector docente, esto debido al nuevo reajuste salarial aprobado ayer.

La buena nueva fue confirmada por el dirigente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA), Orlando Mejía. Este dirigente confirmó que el reajuste salarial entrará en vigencia a partir del mes de julio del 2020.

«Hemos avanzado en los acuerdos planteados a la comisión nombrada por el gobierno, integrada por la Secretaría de Educación, Trabajo y Finanzas; hemos firmado un reajuste salarial de mil lempiras que se hará a partir de julio de 2020, y mil lempiras a la base a partir de julio de 2021», afirmó Mejía.

COVI analizará aumento a la tarifa del peaje en enero 2020

Tomando como base los indicadores de inflación y devaluación del país, los representantes de la concesionaria de carreteras COVI-Honduras analizarán si hay aumento en el cobro de peaje para 2020 o si mantienen las tarifas aplicadas este año.