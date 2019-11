PASÓ EN LA SEMANA: Romeo Vásquez sin temor, COHEP anuncia «muerte del INFOP y PDAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este domingo Diario Tiempo Digital, le trae un resumen de noticias de lo más destacado que pasó en la semana.

Se destaca, que el General en condición de retido, Romeo Vásquez Velásquez, señaló no tener miedo a que se le investigue sobre los sucesos acontecidos durante el Golpe de Estado del 2009. Mientras tanto, Jorge Lobo, criticó que el sector agrócola tenga que pagar una nueva carga impositiva.

A su vez, dictan auto formal procesamiento contra Fernando Anduray por el delito de descombro en perjuicio del medio ambiente. Nelson Ávila, se pronuncia ante cierre de empresa en Honduras, «no existe un Estado de derecho», dijo.

Por otro lado, Mauricio Oliva sobre la continuidad de MACCIH, «hay que ajustarse a lo que diga la evaluación». Seguidamente, Cohep afirmó que el «Infop está destinado a morir».

Asimismo, arrancó el polémico programa agrícola militar, Secretaría de Finanzas desembolsó 12.5 millones de lempiras.

Resumen de noticias:

Romeo Vásquez sobre golpe 2009: «Yo aquí ando libre porque no he violado la ley»

El General en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, aseguró no tener miedo que se le investigue por los hechos suscitados durante el Golpe de Estado del 2009 contra el ex-presidente José Manuel Zelaya Rosales.

Vásquez Velásquez dijo que él en ningún momento cometió delito alguno en el 2009. «Yo aquí ando libre porque yo soy una persona que no he violado la ley. Yo lo que he hecho enmarcado bajo la ley. No tengo problemas de ninguna índole», aseguró el general en condición de retiro.

Asimismo, Vásquez Velásquez manifestó que «si alguien cree que he cometido algún delito, allí están los juzgados, que me acusen, yo no tengo ningún problema».

Lea la nota completa: Romeo Vásquez sobre golpe 2009: «Yo aquí ando libre porque no he violado la ley»

Jorge Lobo: “Sector agrícola soportará carga impositiva de gobierno indolente”

El diputado por Olancho, Jorge Lobo, arremetió en las últimas horas contra el actual presidente de la república por el acuerdo aprobado que obliga a los propietarios de maquinaria agrícola o de equipo de construcción inscribirlos en el Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP).

A través de su cuenta personal de Twitter, el hijo del expresidente Porfirio ‘Pepe’ Lobo Sosa, calificó de indolente al actual gobierno. Y criticó que ahora el sector agrícola no solo deberá enfrentarse al cambio climático sino que también soportará una nueva carga impositiva.

Lea la nota completa: Jorge Lobo: “Sector agrícola soportará carga impositiva de gobierno indolente”

Dictan auto de formal procesamiento contra Fernando Anduray

El político nacionalista recibió un auto de formal procesamiento de parte del juzgado de lo penal por el delito de descombro en perjuicio del medio ambiente.

De acuerdo al informe técnico, Anduray se habría aprovechado de 10 manzanas. Mismas que habría utilizado para sembrar café. Además, el exdirectivo del Registro Nacional de las Personas (RNP), habría cortado árboles no para fines comerciales, sino que, los habrían utilizado para fines domésticos sin tener un permiso para el aprovechamiento de madera.

Según el documento, el político habría ordenado cortar pino, roble y encino, afectando directamente la subcuenca Concepción.

Lea la nota completa: Dictan auto de formal procesamiento contra Fernando Anduray

Economista ante cierre de empresas: «No existe un Estado de derecho»

El cierre de operaciones en Honduras por parte de algunas empresas es a raíz que en Honduras hay irrespeto a las leyes y no hay un Estado de derecho a criterio del economista Nelson Avila.

Este día, la empresa Unilever a través de un comunicado anuncio que dejará de operar en Honduras asegurando que por «estrategia de negocios» las marcas de jabones de barra pasarán a ser distribuidas por la empresa guatemalteca, Industria La Popular.

En opinión del analista económico, Nelson Ávila, dijo «Es porque en Honduras en primera instancia, existe irrespeto a la Constitución y a las leyes, en otras palabras no existe un Estado de Derecho».

Lea la nota completa: Economista ante cierre de empresas: «No existe un Estado de derecho»

Quebrar la Enee y empezar de nuevo, propone empresario

El empresario, Jimmy Dacareth, se refirió al tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), asegurando que la solución es llevarla a la quiebra y volver a empezar de nuevo.

«Yo siempre insisto, la forma de poder solventar y solucionar el problema de la Enee es llevarla a la quiebra y volverla a renacer completamente. De esa forma yo tengo la capacidad y habilidad de poder negociar los contratos de trabajo y tengo la capacidad de invertir en transmisiones, desarrollo y poder fortalecer la empresa de energía», indicó.