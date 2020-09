Transportista afirma que funcionario les ofreció elegir el gas que les tirarán

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A los transportistas se les ofreció la «libertad» de elegir qué tipo de gas lacrimógeno dispersará las protestas que iniciaron este lunes, según denunció el dirigente Jhonny Ortíz.

El entrevistado aseguró que un alto funcionario les ofreció elegir qué color y qué calidad de gas les lanzarían durante el paro de actividades.

«Esas palabras no se deben de vertir, porque solo trae más fricción entre los conductores, las bases y el gobierno. Si fue en broma, ese tipo de bromas no se hacen», lamentó Ortíz.

Convocatoria a defensores de DDHH

En ese sentido, hizo un llamado a los defensores de los Derechos Humanos en el país para que acompañen el plantón que se registrará en las vías públicas de varias ciudades del país. Recordó que las leyes nacionales respaldan sus manifestaciones.

«Esperamos que los agentes de Derechos Humanos puedan estar con nosotros para que no haya ningún tipo de abuso por parte de las autoridades con los transportistas; solo estamos haciendo uso de nuestro derecho de la protesta contemplado en la Constitución de la República», manifestó.

¿Reaccionarán ante la intimidación?

Seguido, Ortíz hizo hincapié en que el enunciado que supuestamente expresó una autoridad estatal representa una amenaza. No obstante, comentó que no puede mencionar el nombre de esa persona, aunque no precisó por qué.

Asimismo externó que no procederán a un proceso legal por esa declaración; aclaró que su objetivo es otro. «No podemos demandar porque no queremos estar en contienda con las autoridades, pero sí lo decimos para que se den cuenta los medios y Derechos Humanos».

Por el mismo lado, Ortíz dijo que no le extrañaría que la amenaza se convirtiera en una realidad. Argumentó su consideración recordando antecedentes donde las fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas cuyo gas afectó hasta niños en escuelas.

Sobre las protestas que están en curso, desveló que estarían participando entre 20 y 22 mil taxis; igualmente, unos 30 mil conductores del sector urbano e interurbano.

