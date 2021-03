HONDURAS. El rubro de los conductores de taxi se paralizó este viernes en Tegucigalpa, ciudad capital, haciendo múltiples reclamaciones a las autoridades gubernamentales.

Desde la madrugada, varias unidades comenzaron a apostarse en el bulevar Juan Pablo II, vía que, bajo condiciones habituales, suele ser bastante transitada. Allí, con pancartas y su voz, potenciada por la prensa, vertían sus exigencias.

«En esta pandemia hemos sido afectados. Tenemos varios meses de no poder trabajar e hicimos un convenio con el gobierno y no han cumplido«, lamentó Víctor Aguilar, presidente de la Asociación de Taxis de Honduras (ATAXISH).

El dirigente se refirió al bono que habían convenido; expresó que recibió una comunicación de Pyubani Williams, comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y que ella seguró que haría el pago a las 10:00 de la mañana.

No obstante, Aguilar enfatizó que no detendrán la manifestación hasta que puedan constatar que se cumplió la promesa de al funcionaria. Además, especificó que el desembolso debe ser a la totalidad de conductores «y no unos cuantos».

Más peticiones

Otro conductor, de nombre Alexis Santos y quien tiene discapacidad, habló con los medios de comunicación mientras sostenía una pancarta con la leyenda «¿Dónde está el dinero del bono?».

Santos expuso precisamente que una de las exigencias es el bono que prometió el Gobierno; recordó que el acuerdo para tal desembolso ya está firmado y se publicó en el Diario Oficial La Gaceta.

No obstante, hizo hincapié en que sostienen más demandas. Comentó, como ejemplo, que buscan la renovación de permisos de exportación de las unidades cuya fabricación data del año 2000 o antes.

Santos también acotó que quieren ser vacunados contra la COVID-19. Con anterioridad, Víctor Aguilar, en representación del sector, manifestó públicamente que buscan estar incluidos en los grupos de prioridad para la inoculación. Afirmó que están «en primera línea».

Precariedad económica

Un motorista, que se identificó como Denis, agregó que están siendo afectados por los incesantes aumentos a los carburantes. «El combustible todos los lunes lo suben y no nos dan subsidio tampoco», lamentó.

Denis envió un mensaje directo al gobernante Juan Orlando Hernández; le dijo que, «así como promete, tiene que cumplir». A su vez, manifestó que espera que cumplan con lo pactado.

«Hemos aguantado demasiado«, subrayó el manifestante, enfatizando también que cada uno de ellos tiene una familia que mantener.

Santos recalcó que la situación económica que trajo la pandemia les está afectando directamente. Por lo que, clamó que están en las calles con la intención de ser escuchados ya que tienen hambre y los bancos les están cobrando.

Los integrantes de la protesta aseguraron que habría participación de todos los puntos de taxi -públicos- de la capital.

