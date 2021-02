«No tenía patologías, es increíble»: parientes de la doctora Karen Tábora lloran su pérdida

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de que se confirmara el fallecimiento de la doctora Karen Tábora, sus familiares desconsolados brindaron declaraciones, mientras esperaban afuera del Hospital Escuela.

A la galena la trasladaron desde Gracias, Lempira, hacia la capital del país, debido a que su estado de salud era muy delicado. Los encargados de movilizarla fueron elementos de la Fuerza Aérea Hondureña, dieron a conocer.

Pese a los esfuerzos que hicieron sus colegas por intentar salvarle la vida, para horas de la tarde se confirmó su fallecimiento. Con ella, ya son decenas de médicos que mueren a causa del COVID-19 en el país.

Sus familiares aguardaban fuera del Hospital Escuela en Tegucigalpa. Ahí, les informaron de la muerte de la doctora. Hoy, con dolor y lágrimas, algunos de ellos brindaron declaraciones para un canal de televisión capitalino.

Su tío con llanto indicó en primera instancia que no podía hablar mucho, pues el dolor era inigualable. Sin embargo, manifestó que hicieron todo lo que podían, desafortunadamente no lograron salvarle la vida a la profesional.

Testimonios

En su relato, el familiar de la doctora reveló que había llegado de Estados Unidos tras conocer la emergencia, por la cual estaba atravesando. Él fue uno de los que la acompañó en el recorrido hacia Tegucigalpa.

«Lamentablemente nos avisaron que después del cuarto paro respiratorio, no lograron revivirla», agregó su tío.

Al momento de recordarla, el hombre no pudo aguantar sus lágrimas. «Era muy buena, entregada a las personas, ayudaba a todos, si no tenían dinero no les cobraba«, externó.

Igualmente, aseguró que era una gran profesional y que la pérdida era irreparable. Por otro parte, el tío explicó que la doctora era sobrina de una pastora del occidente del país, que recientemente también falleció a causa del virus.

«Que hagan algo, porque este COVID está matando gente, está destruyendo familias, es muy difícil», expresó.

Según explicó el tío, son varios familiares que están aún luchando contra el virus, entre ellos, su madre, en el Hospital de Occidente. Asimismo, el hombre envío un mensaje a la población hondureña a retomar las medidas de bioseguridad.

«Ella era una persona bastante sana, no tenía patologías, es increíble como este virus acabó con ella, no lo podemos creer, era joven», finalizó.

Mientras tanto, uno de los hermanos de la doctora al momento de salir del Hospital Escuela procedió a abrazar a su tío. Ahí, contó que ella había ayudado a muchas personas infectadas por el COVID-19.

«Dios sabe sus propósitos y porque pasan las cosas. No entendemos pero, Dios sabe por qué», afirmó.

Además, explicó que era un proceso difícil, pues también habían perdido a su tía, que consideraban como una madre. Además, expresó que siete familiares aún seguían batallando para vencer la enfermedad.

