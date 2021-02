REDACCIÓN. Una mujer rusa de 23 años y su pareja turca de 56 años actualmente están criando 11 hijos, sin embargo, se han vuelto virales, por su decisión de tener varias docenas más .

La historia ha causado mucho revuelo en todo el mundo, pues en medio de la pandemia por el COVID-19, mucha gente no sabe ni cómo mantener a sus familias. No obstante, esta peculiar pareja no solo tiene un número inusual de hijos, si no que quiere tener al menos 90 más.

“En este momento tengo 11 hijos con la última incorporación, Olivia, que llegó a finales del mes pasado. Yo misma di a luz a mi hija mayor, Vika, hace seis años. El resto de los niños son genéticamente nuestros, de mi esposo y yo, pero fueron gestados en vientres sustitutos”, comentó la peculiar madre al diario británico The Sun.

Utilizan madres sustitutas

La familia vive en Batumi, Georgia, donde es legal utilizar madres sustitutas, por lo que esta ha sido la táctica utilizada para conseguir este peculiar resultado, utilizando cerca de 9 mil dólares en cada embarazo.

«No conocemos personalmente a las madres sustitutas y no tenemos contacto directo con ellas para evitar problemas después del embarazo”, dijo.

Pero admitió que sí prefiere controlar la nutrición de las mujeres durante los nueve meses.

Christina Ozturk y su marido Galip Ozturk están dispuestos a gastar 800 mil libras esterlinas (1 millón de dólares), para seguir haciendo crecer su familia.

“No sé cuántos hijos tendremos, pero definitivamente no planeamos parar. No estamos listos para hablar del número final. Todo tiene su momento”.

La mujer originaria de Moscú viajó a esa ciudad donde conoció a su esposo, quien es un magnate de la propiedad y transporte, con el cual se casó y decidió comenzar esta inusual familia la cual al momento tiene 11 hijos, a quienes en teoría parece que no le faltará nada.

