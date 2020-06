Pareja encuentra restos de un avión de la Segunda Guerra Mundial

REDACCIÓN. En una de las playas de la localidad inglesa Cleethorpes (Reino Unido), Debi Hartley (51) y su pareja Graham Holden (54) paseaban a su perra Bonnie cuando encontraron una extraña silueta sobre la arena a orillas del mar, se trataba de un avión.

Era enorme y, a pesar de que pasaban por ese camino a diario, nunca antes lo habían visto. ¿Qué era eso que tenían enfrente? Un avión de combate Bristol Beaufighter TF.X perteneciente a la Fuerza Aérea Real de la Segunda Guerra Mundial, que pasó 76 años enterrado en las costas británicas.

«Estábamos caminando en la playa con nuestro perro cuando vimos estos objetos inusuales. Mi pareja ha caminado por estas playas durante más de 20 años y nunca encontró algo así. Fue tan inesperado e increíble», relató Hartley al diario británico Metro. «Estábamos tratando de resolver qué era y simplemente nos quedamos a su alrededor durante 45 minutos. Nunca antes había visto algo tan sorprendente en mi vida. Fue un hallazgo imposible, de uno en un millón».

Era un avión de ataque nocturno

El Museo de la Royal Air Force (RAF) de Gran Bretaña confirmó que el avión era un Beaufighter con el número de serie del avión JM333, del 254 Squadron de la RAF. Era un avión de ataque nocturno y pesado que torpedeó a los barcos enemigos, especialmente los submarinos, en el Mar del Norte como parte del Ala de ataque costero de la fuerza aérea.

El sargento AW Burborough piloteaba la nave

La pareja pasó casi una hora revisando los restos el lunes pasado y desde entonces no dejaron de hablar sobre el increíble hallazgo. La mujer que tiene tres hijos, describió: «Uno siente que se topó con un pedazo de historia, fue simplemente increíble. Descubrirlo hizo nuestro día y hemos estado investigando todo al respecto. No se habla de otra cosa desde que lo vimos. Según dijeron, ambos pilotos salieron vivos de aquel choque que hizo caer a la nave. Me pregunto si sabrían que su avión todavía estaba aquí después de todos estos años».