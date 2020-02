CORTÉS, HONDURAS. Un presunto primo del hombre que amenazó, a través de una llamada a un canal de televisión, con vengarse de las personas que cometieron la masacre contra la familia Lobo ayer en Las Delicias, Olancho, le rogó que desista de sus pretensiones.

«Pará este baño de sangre. Ya no siga», fueron las palabras que el muchacho le dirigió a su pariente. «Yo te hago un llamado donde sea que te encuentres, yo sé que estás en Tegucigalpa, y yo sé que estás vigilando la niña en el HE, pero te ruego que ya no sigas en esto», agregó.

Origen del conflicto

El anónimo señaló que su familia, Lobo Rivera, inició una especie de «guerra» con otra, Amador, por temas derivados del narcotráfico, tierras y ganado.

A su vez, dijo ser el causante indirecto de la masacre ayer. Y es que, según sus palabras, él fue testigo protegido del Ministerio Público (MP) luego de sobrevivir a un crimen múltiple en San Francisco de La Paz el año anterior, hecho en el que murió su madre y otros pariente.

Según lo dicho por el joven, fue así como él estuvo siendo protegido por el MP. Sin embargo, el ente investigador lo habría traicionado, y por tanto, denunció esto a través un canal de televisión el pasado 3 de enero.

El muchacho señaló que, debido a la información que él le proporcionó al MP durante el tiempo que se mantuvo cooperando, y las declaraciones que dio en televisión, fue que ayer mataron a más miembros de su familia en el oriente del país.

«Es cierto, fue mi culpa por lo que hice, lo que hablé del Ministerio Público. Yo tengo la culpa por ir a declarar en contra de los Amador«, aseguró.

Tras masacre, peligra el fiscal de Catacamas, Olancho

Por otro lado, el anónimo aseguró que su primo también tiene la intención de asesinar al fiscal del municipio de Catacamas, Olancho, aunque, no dijo por qué. «Y si el fiscal hizo esto, pues, déjalo que sobreviva (…) terminar con el fiscal de Olancho, pues, desde ya tiempo lo quiere hacer», dijo.

Al mismo tiempo, le recomendó que al fiscal de Catacamas que salga de la ciudad, pues «tengo entendido que hay un contingente que lo está vigilando. Tienen vigilado a la familia Amador, especialmente a los niños», advirtió.

«Estoy dispuesto a morir»

Casi al final de su intervención, el presunto ex testigo del MP dijo estar dispuesto a entregarse a la familia Amador, para «que ya termine esto. Si a mí me quieren, a mí me van a tener», dijo. «Estoy dispuesto a morirme. Ya no tengo nada que perder», agregó.

Interviene miembro de la familia Rivera

Y mientras el joven seguía al aire, otro ciudadano, quien se identificó como Matías Rivera, llamó vía teléfono a un medio de comunicación e inició diciendo «soy el hijo y hermano del único sobreviviente de la masacre de San Francisco».

Sépalo. Lucio Rivera permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad, condenado a 104 años de prisión. Su esposa murió asesinada en la carretera a Olancho luego de ir a visitarlo.

A su vez, aseguró que «yo soy hermano de Lucio Rivera«, y que el joven testigo es un impostor. «No sé por qué él se presenta como familia de nosotros y nos está involucrando en esas cosas, a mi familia y a mi persona. No sé por qué está involucrándonos cuando a él ni lo conozco», aseguró el hombre. «El único sobreviviente y testigo es mi hermano», reiteró.

De esta forma, el hombre al teléfono desvirtuó todas las afirmaciones hechas por el muchacho. «La vez pasada (el 3 de enero) lo escuché hablando ahí, lo intenté llamar, pero nunca me contestaron», cerró.