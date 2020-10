Papá de joven asesinado en TGU: «Por su cumpleaños le regalé una camisa; andaba feliz»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Franklin Yamir Valle Espinoza fue asesinado a disparos en el sector 2 de la colonia Villanueva, su cadáver quedó tendido en la calle y fue su padre, Bladimir Valle, quien lo reconoció minutos después.

Días atrás, precisamente, el 16 de octubre, Franklin cumplió 21 años de edad, y «Le compré una camisa el 16 de octubre por su cumpleaños, me costó L350, y por mi trabajo hasta ayer se la entregué y la pudo estrenar. Andaba feliz, como un niño», dijo su padre mientras se le hacía un nudo en la garganta.

Siguió relatando que él llegó el viernes de Catamacas, Olancho, y de repente, su hijo le mostró la camisa que él le había regalado. Me dijo «la camisa que me regaló, a la medida me quedó. Y yo molestó le respondí, «¡¿Para eso me despertase?!».

El joven pidió prestada la moto a su padre para dar una vuelta. Argumentó que estaba aburrido. Pero, esa sería la última vez que don Bladimir escucharía la voz de su hijo, puesto que minutos más tarde, recibió la noticia de que a su hijo lo habían matado.

Lea también: Dos mujeres ejecutan a madre frente a su hija en San Manuel, Cortés

Mi hijo defendía a quienes lo rodeaban

Según lo relatado por don Bladimir, fue una vecina la que le llevó la mala noticia «mataron a su hijo Bladimir», le dijo.

Por otra parte, el papá de Franlkin contó que su hijo ingería drogas y que acostumbraba a defender a las personas que lo rodeaban. «Él bebía y fumaba marihuana. Si el andaba con alguien, se metía por los amigos, a defenderlos si estaban en problemas. Yo siempre le decía que llegaría el día en que nadie se metería por él», concluyó.