«Ya perdimos cuatro hijos», padres de hondureños accidentados lloran tragedia en EEUU

SANTA BÁRBARA, HONDURAS. «No hemos podido dormir, porque… perder a los hijos es duro», dijo entre lágrimas el padre de Jeyler Fernando y Jimmy Josué Rivera Santos, jóvenes hondureños, originarios de Atima, que murieron ayer durante el accidente múltiple suscitado en Texas, Estados Unidos.

José Reynaldo Rivera, progenitor de los hermanos, contó a un noticiero local que sus hijos eran «quienes nos echaban la mano, eran calidad, se mantenían pendientes», y fue precisamente con tal intención que decidieron irse «de mojados» a EE.UU.

«Yo padezco del azúcar… ‘papi, ¿Ya tiene su medicamentos?, vaya al médico», me decía él. «Viera cómo los siente uno», agregó el señor. El hombre no pudo contener sus lágrimas, y mientras hablaba, su voz se volvía solloza.

«Ahí me mandaban dinero, estaban pendientes de mí. Se me fueron las bendiciones más grande que Dios me había dado», agregó.

Don José veía cómo a su lado, su esposa, mamá de Jeyler y Jimmy, lloraba desconsoladamente. Volteó y puso su mano encima de su hombro, diciendo «Tiene razón ella, es la madre, eran sus hijos… es bien duro esto».

«Solo nos quedamos con un hijo nomás, ya perdimos cuatro hijos, pero los otros murieron de alguna enfermedad, pero una tragedia como la de ayer, nunca me la imaginé«, lamentó don José.

El accidente

El choque en cadena involucró a más de 130 vehículos en una interestatal de Texas. Dejó seis muertos y decenas de heridos en medio de una tormenta invernal con granizo, aguanieve y nieve.

En el lugar del accidente, en la Interestatal 35 cerca del centro de Fort Worth, una maraña de semirremolques, automóviles y camiones chocaron entre sí y quedaron dispuestos sobre la calzada en todas direcciones, con algunos vehículos encima de otros.

Los hondureños, de 22 y 27 años respectivamente, se se conducían en un automóvil con Mixaín Santos, uno de sus primos, quien resultó gravemente herido y está interno en un hospital.

