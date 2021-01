Padre de cantante hondureña pide ayuda porque hasta «heces fecales» hay en calles de La Lima

LA LIMA, CORTÉS. Los efectos de las inundaciones siguen causando problemas y familias de artistas hondureños se encuentran entre los afectados por Iota y Eta, pero este caso se trata específicamente del padre de Karli Ortega, una cantante hondureña que ha pisado escenarios internacionales.

Don Juan Carlos Ortega, padre de la cantante hondureña, hizo una petición a través de su perfil de Facebook, porque ya no soportan la situación que están viviendo. «Hasta cuándo nos van a tener con estos cerros de basura, lodo, enfermedades y amenazas a la salud», cuestionó.

«Las heces fecales circulan por las calles, porque los sistemas de aguas negras todos están obstruidos», agregó el señor Ortega en la publicación realizada.

Dijo que las calles están llenas de agua porque no tiene por dónde salir. «Hace dos semanas dijeron que hoy sí ya pasarían llevándose la basura concentrada en muchas calles de La Lima». No obstante, explicó que eso aún no sucede.

Añadió que no soportan la fetidez, y las moscas y externó que no se puede circular por las calles.

En un contacto realizado con Diario Tiempo Digital expresó que «anduvieron anunciando por unidad móvil» que el 21 o 22 enero se da como fecha última para recoger la basura. Sin embargo, dijo era probable que eso no sucediera.

Él manifestó que la reconstrucción en La Lima es urgente, porque se debe reparar los muros de contención, para evitar que incluso pequeñas lluvias inunden al municipio nuevamente.

Don Juan Carlos Ortega dijo que ellos aún no regresan a su casa, porque en su colonia la situación puede estar peor.

A pesar de lo sucedido con estas inundaciones, y de haber perdido prácticamente todos sus bienes materiales, don Juan Carlos y su hija Karli Ortega siguen de pie, listos para enfrentar esta lucha que la vida les ha puesto.

Karli Ortega ha cantado en programas como Despierta América, de Univisión y también ha estado en Telemundo. Asimismo, tuvieron una relación especial con José José, porque fue bautizado como el padrino de la cantante.