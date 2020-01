REDACCIÓN WEB. Juan Carlos Ozuna Rosado, mejor conocido como «Ozuna«, decidió finalmente pedirle matrimonio a su pareja y madre de sus dos hijos, Taína Marie Meléndez.

El cantante urbano compartió con sus fans en Instagram un emotivo video donde explica todas las razones por las cuales quiere formalizar su relación. Cabe resaltar que el protagonista de «Una vaina loca«, lleva ocho años al lado de Taína.

«No ha sido fácil; han sido ocho años casi ya de, no he matrimonio, pero de noviazgo. Altas y bajas, pero siempre firme con mi familia; siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos”, explicó Ozuna en un video en su canal de Instagram.

“Trabajo por mis hijos, por mi esposa que me aman en cualquier circunstancia; están conmigo siempre y nunca no me han abandonado, en cualquier momento, cuando no tenía nada”, comentó el reggaetonero.

Lea también: «Joker» lidera nominaciones de los Óscar con 11 categorías

Ozuna se puso romántico

El puertorriqueño confesó que hace mucho tiempo venía pensando en el matrimonio con la madre de sus hijos. Debido a eso, decidió dar el gran paso.

“Es bien difícil la juventud; el cambio tan rápido de ser un niño, que andaba en bicicleta, a tener una esposa que me ame mucho, que dé la vida por mí. No sabía que era eso, después de varios años y de verdad que pues lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato», expresó el artista ante un grupo de familiares y amigos.

Además, sus colegas, el reguetonero Wisin y la cantante española Rosalía, lo felicitaron y apoyaron su inteligente decisión. «Yo me encargo de la música», bromeó la leyenda del reggaeton, Wisin en uno de sus comentarios.

Lea también: Joven hondureña causa revuelo por su parecido a Natti Natasha