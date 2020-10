Bicis, anteojos, cortacésped y bombas: otros artículos defectuosos de La Mundial

SAN PEDRO SULA. Una «lluvia de denuncias» aparecieron en una publicación que hizo TIEMPO Digital al reportar la queja de una ciudadana que había comprado una bicicleta defectuosa en Agencia La Mundial.

Denuncias

Por ejemplo, la usuaria de Facebook Susana, expresó: «Compré bici para mi niña y no me sirvió y tampoco se hicieron responsables».

Carlos Oliva también compartió la siguiente denuncia: «Me pasó lo mismo hace, dos meses compré la bicicleta 2900, el primer día que la usé se me arruinó, me presenté a la agencia y la solución que me daban era de mandarla a mantenimiento por mínimo dos semanas. Acepté y me tuvieron una hora esperando a que llegara el encargado que me recibiría la bicicleta, al caso que nunca salió, mejor me llevé la bici y la reparé en un taller. Son demasiados los abusos por parte de esta empresa».

«Esas bicicletas de la mundial son viejas, las llantas no me duraron ni un mes«, agregó Carlos Oliva. Él continuó denunciando en la red social: «Yo tuve que cambiar pieza, evidentemente era un problema de fábrica«.

De su lado, Fanny Contreras Mayen emitió la siguiente denuncia en Facebook: «Yo compre un llavín, se supone de la marca Yale. No funcionó, fui, reclamé cambio. Costó me hicieran el cambio, y los empleados de mala gana me dieron otro, e igual a los dos días, malo».

Al comentario de Contreras, Gaby García respondió: «Igual yo compré un llavín, pero a mi me dijeron que no había cambios».

Respecto a las quejas, Elman Diaz externó lo siguiente: «La Mundial vende productos baratos, pero de muy mala calidad, hay que tener cuidado al momento (de) comprar acá».

Lia Funez exteriorizó su malestar diciendo: «Lo mismo nos pasó el año pasado, mi suegra les regaló del día del niño a mis hijos una bici a cada uno, y en una semana se les tuvo que cambiar las llantas; porque se rajaron, los frenos se arruinaron y los pedales se quebraron de ambas bicicletas

Anteojos

Marlin Mejía dejó una denuncia de otro producto: «Esta empresa es abusiva, ayer compré unos anteojos para leer, cuyo costo fue de 87, cuando el precio anterior era de 39 (…) lo que significa que están atropellando a la gente con precios elevados, no se conforman con el mascarillazo, qué bárbaros».

«Los lentes transparentes antes de la pandemia valían 28 lempiras; hoy valen 120, que alguien haga algo», exteriorizó Alfredo José Fernández Murillo.

Cortacésped

«Compré una cortacésped y me dijeron que tenían los repuestos, resulta que se me arruinó y estando en garantía, y me mandaron al disque taller de ellos y resulta que esa máquina no entrar en la garantía, y a parte de eso no tienen repuestos para esa papada, dinero botado a la basura», dijo Quermit Velasquez Aguilar.

Árbol de Navidad

Rodríguez Sonia expresó otra denuncia: «El árbol de Navidad que compré el año pasado, salió defectuoso… le faltaban ramas y venía sellado… así que venden algunas cosas de mala calidad».

Bomba de agua

Manuel Ardón también se unió a las quejas y manifestó: «A mi me pasó lo mismo con una bomba de agua, al final me devolvieron la misma bomba en mal estado y no me quisieron dar otra o mi dinero. Pero como no hay derechos al consumidor, estamos arruinados, por eso abusan del más vulnerable».

A continuación, le compartimos las evidencias gráficas de algunas denuncias:

Denuncias reiteradas

Recientemente, Diario Tiempo Digital reportó la denuncia de una madre que adquirió una bicicleta de casi L5,000 para su hijo, sin saber que ésta tenía graves defectos, y cuando solicitó ayuda en servicio al cliente para que la ayudaran, la empresa no se hizo responsable.