Otros 50 hondureños vencen al Covid-19: «Esto no es un juego», repiten

SAN PEDRO SULA. En la última semana 48 hondureños más volvieron a sus casas luego de vencer la COVID-19 en la Unidad Estabilizadora Municipal (UEM), en el Gimnasio Municipal.

De acuerdo a las estadísticas, diariamente un promedio de cuatro a 10 hondureños es dado de alta luego de ser atendidos en esa referente unidad.

Nelly Mancia es una vecina que salió victoriosa pese a que cuando ingresó a la UEM creía que no volvería a ver a su familia.

«Gracias a Dios por todas las bendiciones que me dio, porque nunca pensé lograrlo. Yo le dije a mi familia, vayan haciendo cuenta y caso que no me vuelven a ver», cuenta ahora Mancia.

Recordó que fueron casi dos meses de luchar contra la enfermedad pero que gracias a todo el personal que trabaja en la Unidad, que le atendieron extraordinariamente, vuelve con su familia a casa.

Pastor agradece al alcalde

«Esta es una oportunidad que Dios me dio de vida y voy a hacer testimonio de eso», prometió Mancia tras aconsejar a los hondureños que se cuiden. «Esto sí es verdad, yo siempre creí en esto. Yo me contagié y no salía de mi casa».

Igualmente, el vecino y pastor de la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista de Honduras, José Alfredo Pineda, fue dado de alta médica. A su salida dijo «Dios está conmigo y Él es soberano y decidió esto. Estoy muy agradecido con el señor alcalde, la Municipalidad, las autoridades y todos y cada uno de los enfermeros hasta los aseadores, una excelente atención».

Pineda dijo que Dios le dio una gran lección; «la lección es que debo de amarlo más, debo testificar que es un Dios vivo, verdadero y poderoso. No hay ninguna partícula en este mundo, ni fuera de él que no esté bajo su control».

El Covid-19 no es un juego

Otro vecino que salió victorioso y contento fue Denis Fernando Borjas, quien muy emocionado dijo, «me voy muy agradecido con el alcalde y a todo el personal que me atendieron bien. Soy un testimonio vivo de que cuando uno quiere y uno desea lo logra todo; gracias al personal de aquí del Gimnasio Municipal y a los doctores «.

Asimismo, aconsejó que «cuando tengamos síntomas de esta enfermedad, nos aboquemos a los hospitales porque esto no es un juego. Soy un testimonio y gracias a Dios lo hice a tiempo. Covid-19 no es un juego señores».

Le puede interesar: https://tiempo.hn/por-covid-19-muere-fiscal-sindicato-trabajadores-unah/

Finalmente, el vecino Cristian Javier López, quien también le ganó la batalla a la Covid-19 en la Unidad Estabilizadora, agradeció las atenciones recibidas. «Realmente el alcalde ha hecho una gran obra, me sentí súper bien y contento, agradecido con Dios porque voy con bien a mi casa a recuperar».

Intensa labor de la Unidad Estabilizadora

Marlon Jerezano, coordinador del grupo de turno de la Unidad Estabilizadora Municipal, explicó que «el sábado 1 de agosto la Unidad Estabilizadora cumplió 78 días de estar en funcionamiento.

La UEM ha dado servicio y atención a los vecinos de San Pedro Sula, y también a ciudadanos de los municipios y ciudades aledañas.

Detalló que en la Unidad Estabilizadora atienden al paciente no solo por su patología de Covid-19, sino también por presión arterial y diabetes.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn