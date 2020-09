Otro fallo en medidas de circulación: el SAR negó trámite de RTN a ciudadanos

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Porque no era su día de circulación el Servicio Administrador de Rentas (SAR) les negó a varios hondureños solicitar su RTN para trabajar.

Lo anterior se evidencia en una denuncia que realizaron varios ciudadanos a través de la red social de Twitter, donde expresaron su inconformidad por las nuevas medidas que la Secretaría de Seguridad aprobó en el marco de la emergencia sanitaria que actualmente afecta al país y al mundo.

En el video que se difundió consta que decenas de ciudadanos se presentaron en horas de la mañana de ayer lunes a las instalaciones SAR para realizar el trámite de su RTN. Sin embargo, debido a que su terminación de tarjeta de identidad era 8 y 9 no se les atendió. A los denunciantes les tocó circular durante el fin de semana, pero los días sábados y domingos, el SAR permanece cerrado.

2️⃣

Un ciudadano como Jonathan Reyes que esta en gran necesidad de trabajar requiere de un RTN personal. No puede esperar 10 días más desempleado. Este especifico tramite debería ser para el @SAR_HND del mayor interés hacer sencillo de realizar… pic.twitter.com/Ud1LtWthhD — Daniel Vijil 🇭🇳 (@VijilDaniel) August 31, 2020

“Nuestra salida es el fin de semana por la terminación pero ahora debemos esperar 10 días más para hacer los trámites”, criticó un señor que no se identificó.

Según el hondureño, él tiene gran necesidad de trabajar y para ello requiere de un RTN lo más pronto posible. “Ese documento es indispensable y no puede esperar 10 días más para obtenerlo”, manifestó.

“Eso significa que estaré 10 días más desempleado. Este específico trámite debería ser para el SAR el mayor interés de hacerlo sencillo de realizar”, señaló.

Lea también: 65 % de las mipymes quedarán devastadas al pagar impuestos al SAR

Califican de injusto actuar del SAR

A esa denuncia se sumó el testimonio del joven economista Jonathan Reyes, quien también objetó las determinaciones que aprobaron SINAGER y la Secretaría de Seguridad.

“Yo soy terminación número 9 de tarjeta de identidad y me tocaba salir el domingo. Entendí que quienes terminábamos con 8 y 9 este fin de semana, podíamos hacer trámites en instituciones del gobierno el lunes y martes, pero pueda ser que esté equivocado. Sin embargo, hace mucho sentido porque si no me tocaría tramitar hasta dentro de diez días”, objetó.

A renglón seguido, manifestó “Lo que pasa en el SAR es que después de hacer fila me comunicaron que vuelva dentro de 10 días cuando salga el nueve un día de semana y hoy (lunes) solo atendieron el cero. Por ende para sacar mi RTN de persona natural que es necesario para trabajar tengo que esperar 10 día”, cuestionó.

3️⃣

… ya que cada RTN es un contribuyente más en impuestos. Inclusive sugiero que se le asigne el RTN a cada hondureño el día que saca su identidad. Así estaban las oficinas al momento de nuestra llegada. (Foto de un ciudadano terminación 0)👇🏼 pic.twitter.com/P5asfOnl7k — Daniel Vijil 🇭🇳 (@VijilDaniel) August 31, 2020

Por lo anterior, el denunciante indicó que le parece contraproducente que en el desarrollo de la economía y en estos tiempos difíciles personas lleguen a solicitar su RTN y no se les deje ingresar.

“Pedimos que se solucione y que haya mayor efectividad en la tramitología del RTN”, concluyó Vijil.

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.