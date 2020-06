¡Otra vez! Omoa se llena de basura procedente de Guatemala

CORTÉS, HONDURAS. De nuevo, las playas de Omoa están llenándose de basura que procede de Guatemala, arrastrada por el río Motagua, así lo confirmó el alcalde de ese municipio, Ricardo Alvarado, quien a su vez, dio a conocer la supuesta razón de dicha contaminación.

«Como nosotros tenemos personas que viven en Quetzalito, que es parte de Guatemala, que han estado trabajando es la biobardas de seguridad que tienen en el río Motagua, desde antier me anunciaron que pararon labores, y que el Gobierno (de Guatemala) dijo que no le importaba eso, que abriera esas biobardas y que la basura llegara a donde quisiera llegar», dijo el edil.

En ese sentido, el alcalde no escondió su preocupación al decir que, lo que está ocurriendo, representa un retroceso, «pues recordemos las toneladas de basura que venían antes, no digamos ahorita, que viene el invierno. Lo que se aproxima es grave, no solo para Omoa, sino también Puerto Cortés, vamos a estar cundidos de basura«, señaló.

Lea: Playas de Omoa se inundan de basura que viene desde Guatemala

Toma acciones

Por otro lado, en vista que la contaminación de las playas de Omoa es un problema ocasionado por el país vecino, Alvarado adelantó que, como gobierno local, la Alcaldía ya puso al tanto a la Cancillería de los que está pasando para que actúe.

«La Cancillería ya tiene conocimiento. Es cierto que estamos en una situación de pandemia, pero también debemos ver este tema. Es un tema delicado, un tema ambiental, un tema que puede perjudicar muchas cosas, entonces, deben darle importancia», comentó Alvarado.

Concluyó diciendo que, a raíz de la crisis sanitaria, Omoa, al ser un lugar turístico, ha dejado de percibir muchos ingresos. Por lo tanto, la basura procedente de Guatemala es como un ‘tiro de gracia’, porque así… «¿Quién va a querer venir a Omoa?»

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.