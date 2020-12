Orlando Ponce: «Hace 25 años que quiero convertirme en presidente»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. ¡Pum, pum, pum!, y…¿a la presidencia de Honduras? Orlando Ponce Morazán, reconocido periodista y comentarista deportivo, reveló cuál es su visión en la política.

«El Matador» aspira a una posición el Congreso Nacional (CN) mediante la corriente nacionalista «Unidad y Esperanza«, que cuenta en su fórmula con Nasry «Tito» Asfura como precandidato a la presidencia.

Aunque aún no logra el cometido de sentarse en un curul legislativo, Ponce confesó, en una entrevista concedida a un medio local, que esa es nada más una meta a corto plazo, pero buscará mucho más.

«Tengo tres objetivos: ser diputado, llegar a ser alcalde y, posteriormente, ser presidente del país. Desde hace 25 años que traigo esa idea de convertirme en presidente; los políticos deben ir haciendo escalas hasta llegar a lo más alto», confesó.

El destacado narrador reconoció que, aunque tiene personas que lo admiran, sabe que tiene detractores. En tal sentido, acotó que un aspirante a la presidencia nada más necesita que «la mitad más uno» reconozca su trabajo para lograr su cometido.

Las narraciones quedarían en «stand by«

Además, Ponce dio a conocer que está preparándose para dejar atrás, de algún modo, el ámbito deportivo de los medios de comunicación. Explicó que está planeando un programa radial político y que también se podrá reproducir a través de Facebook Live.

Segundo intento

Por el mismo lado, Ponce recordó que él ya buscó una diputación por Francisco Morazán en 2014. Sin embargo, no lo logró en las elecciones generales.

«Gané por decisión del pueblo», acotó sobre aquel momento. Cabe decir que se desató la polémica por el pequeño margen de diferencia que tenía con quien finalmente se agenció la posición, Oswaldo Ramos Soto.

Ponce llegó al punto de denunciar que le habían hecho trampa, pues, aseguraba que él tenía unos mil votos más y que todo cambió después de una caída del sistema de cómputo.

Según expresó, en esta ocasión decidió volver a participar, dado que un grupo de amigos lo invitó. Apuntó que entre ellos está David Chávez, actual diputado por el Partido Nacional y precandidato a la alcaldía capitalina.

Además, Ponce brindó su percepción sobre el proselitismo político; aseguró que él no realiza juzgamientos al respecto y que es cuestión de una imagen personal. Aunque, reconoció que algunos actores manchan la política.

«La política no es sucia, la ensucian las personas; yo no tengo prejuicios. Si usted tiene credibilidad, la confianza de la gente, dice la verdad y posee buenas ideas no tiene por qué temer a meterse en la política«, expuso.

