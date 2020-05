Orden de extradición del «Tigre Bonilla» aun no llega a la CSJ

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La orden de extradición por parte del Departamento de Justicia de los EEUU para solicitar al exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como «El Tigre Bonilla» aún no ha llegado a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aseguró la institución.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que «oficialmente, no, por tanto no hay referencia al tema. No ha llegado a la Corte Suprema de Justicia ninguna petición de extradición».

Además, el representante del CSJ resaltó que como poder judicial «aún no tienen nada» porque falta que la extradición sea «oficializada».

Esta mañana, trascendió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra El Tigre Bonilla, por conspirar para importar cocaína hacía el país del norte en nombre del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y su hermano, el ex congresista, Tony Hernández (quien espera condena).

Por los graves delitos que la justica estadounidense señala a Bonilla, el abogado penalista Marco Zelaya, experto en delitos federales, indicó que «El Tigre» podría pasar hasta 10 años en caso de poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, al pena mínima es de 30 años hasta dos cadenas perpetuas.

La conspiración para facilitar la introducción de drogas y armas de grueso calibre a los Estados Unidos, es uno de los delitos más graves es ese país. Por lo cual las penas contra estos delitos también son rigurosas.

Lea también: «El Tigre» Bonilla contradice a EEUU: «No tuve relación con ‘Tony’ Hernández»

A EEUU le interesa llegar a la cabeza de las estructuras criminales

Marco Zelaya, señaló que a la justicia estadounidense le interesa llegar a la cabeza de las más altas estructuras del crimen organizado. «Así lógicamente van construyendo los casos. También pueden dar algún beneficio a las personas que colaboran para llegar hacia los verdaderos actores intelectuales de los crímenes».

«Ni en Honduras u otros países se ha logrado llegar a ellos, a estas estructuras, es por eso que nosotros consideramos que con el instrumento jurídico que se pretendió introducir en nuestra legislación, como la ley de Colaboración Eficaz, sería importante», manifestó Zelaya.

El abogado explicó que la ley de Colaboración Eficaz permitiría «que las personas que tienen conocimiento de hechos contrarios a la ley puedan brindar información a las autoridades». Una vez verificada, lógicamente se llega a un beneficio de reducción de penas.

Lea también: Ramírez del Cid sobre «El Tigre»: No me sorprende, pregúntenle por los Valle

Posiblemente «El Tigre» se entregue

Mientras la Corte Suprema de Justicia, a través de un juez natural designado por el pleno del Poder Legislativo no libre una orden de aprensión contra El Tigre Bonilla, la Policía Nacional no puede arrestarlo, aún luego de las acusaciones realizadas por la justicia de EEUU.

Sin embargo, por el conocimiento tanto a nivel nacional como internacional de las acusaciones contra Bonilla, las autoridades pueden mantenerlo resguardado.

«Consideramos que él hará un análisis de la situación, recordemos que él tiene experiencia. Además de la carrera policial él es abogado, de repente en las últimas horas podría estarse entregando a las autoridades del país requirente», dijo el especialista.

Lea también: María Luisa Borjas: «A Bonilla se calificó como un psicópata»

Proceso para orden de extradición

La orden de extradición para el Tigre Bonilla, prácticamente se ha hecho pública. Sin embargo, la petición debe llegar primero a la Embajada de los Estados Unidos, ellos la remiten a las oficinas de Relaciones Exteriores. Luego pasa al consejo de seguridad y finalmente a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

El titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, es quien en pleno de magistrados debe definir al magistrado que conocerá el caso. El siguiente paso es librar la orden de captura contra el extraditado.

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo