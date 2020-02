OPS tilda de «inaceptable» el trato a sospechosa de coronavirus en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. De «inaceptable» calificó Piedad Huerta, representante en Honduras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), algunas acciones que se realizaron en perjuicio de la fémina con sospecha de haber contraído el coronavirus COVID-19. La periodista, y también máster en Salud Pública, como integrante de un ente regulador de la salud, dio a conocer su criterio sobre cómo se manejó inicialmente el aislamiento de la hondureña Digna del Carmen Lorenzo. En síntesis, considera que este episodio deja al país muchas lecciones por aprender ante posibles nuevas sospechas o casos. Lea también: Examinan a hondureña que estuvo en Taiwán: buscan descartar coronavirus

La situación, desde el ojo de OPS

¿Se siguió debidamente el protocolo ante la enfermedad que atemoriza al mundo? La comunicadora habló de la cadena de acciones desde su conocimiento y punto de vista.

«En el caso de esta persona que venía en un vuelo aéreo, se notificó mediante un manifiesto que hacen los pacientes (y que las aerolíneas tienen el compromiso de informar) a la oficina sanitaria internacional que estaba ingresando una pasajera proveniente de un país donde hay casos del virus», comenzó explicando.

Pero, ¿bajo qué precauciones venía desde Taiwán, y habiendo hecho escala en Estados Unidos? Huerta lo dilucida:

«Salió de Taiwán bajo un protocolo de prevención que incluía mascarilla e información específica para el lavado de manos, entre otras medidas», afirmó.

Es importante conocer que ni allí, que fue donde realizó turismo, ni en el país de las barras y las estrellas la requirieron por síntomas del padecimiento.

La representante del organismo internacional opinó que la paciente hondureña siguió todos los protocolos establecidos; luego, se le colocó el traje especial y fue aislada del resto de pasajeros.

Falencias en protocolo

No obstante, señaló lo que, a su parecer, no se desarrolló de forma correcta: «Lo que vimos mediante los medios de comunicación fue un acto realmente muy sorprendente para mí; es totalmente inaceptable que alguien impida la bajada o llegada de una persona que va en aislamiento a un centro de atención médico y mucho más inadecuado es que se divulgue la información de esa persona, eso es algo que no debe de hacerse nunca».

Por consiguiente, la Huerta concluyó: «Este caso nos deja muchas lecciones y mucha información; sin duda alguna las autoridades del país tendrán que tomar en cuenta estos datos si llega a darse un caso subsiguiente (de coronavirus o sospecha)».