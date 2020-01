Honduras. Esta mañana un aparente menor de edad recibió una golpiza de parte de algunos pobladores de Sabá, esto se dio porque supuestamente había robado.

Según lo informado, el joven -de quién no se conoce el nombre- le había quitado el celular a una mujer. Por lo tanto, ciudadanos indignados lo atraparon y golpearon, según se reportó.

Más adelante llamaron a la Policía Nacional (PN) y lo entregaron. De tal forma que fue llevado por agentes a la posta.

Hasta el momento, no se conoce si familiares del imputado han llegado a hablar con los agentes policiales. Al ser menor de edad se le sigue un proceso especial como infractor de la Ley.

Reacciones de hondureños y hondureñas

Este suceso, y al ver al joven de Sabá con la boca llena de sangre mientras lo llevaban agentes de la Policía Nacional, causó muchos comentarios de la ciudadanía en los que exponen parte de la realidad nacional.

De tal forma que algunos indican que es un niño y que es una «lástima que esté robando». Asimismo le adjudican responsabilidad al papá y a la mamá, por lo que varias personas hacen la consulta «¿dónde están los padres?».

Una joven escribió: «La verdad sólo es criticar y criticar a los padres. Conozco un caso donde los padres la verdad hasta lo puesto en manos de autoridad a su propio hijo para q deje de hacer cosas feas. No siempre es culpa de los padres cuando ellos van para grandes hacen lo que quieren y la sociedad siempre dice ´los padres´».

Mientras que otro analizó: «Da lástima ver a la juventud perdida por la pobreza del país y las oportunidades. Ese chavo está para que estuviera estudiando».

La opinión anterior no es compartida por algunos pobladores, que aseguran que lo que sucede es que «los jóvenes no quieren trabajar». También lo atribuyen a la mala educación.

Perspectiva

Otro usuario fue más extenso en su escrito y manifestó: «Bueno, a quién le podríamos echar la culpa de lo que anda haciendo: a los padres, por no haberle inculcado una buena educación. O a la pobreza en la cuál creció tal vez porque sus padres son desempleados, porque recuerden que en nuestro país no hay fuentes de empleo.

«Pero claro, esa no es la excusa para salir no más y hacerle daño a otras persona. Lo triste es que solo lo llevan 24 horas y lo dejan libre porque muchas veces los perjudicados no presentan cargos y sale a hacer lo mismo. Desgraciadamente en nuestro país no hay un lugar dónde a estos jóvenes les puedan ayudar».

