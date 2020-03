Por Lorena G. Maldonado, de El Español de España. Un día antes del 8M, además de pelear nuestras reivindicaciones feministas, más vale que también nos planteemos -las mujeres heterosexuales y bisexuales, al menos- qué tipo de hombres queremos como compañeros. Como compañeros sexuales, sentimentales o de vida. Como novios o como colegas. Nosotras llevamos años trabajando en ir extirpándonos del cráneo, como piojos molestos, nuestros machismos diminutos y nativos, pero, ¿qué hay de los hombres que tenemos al lado, o enfrente, o en nuestra cama, o en nuestro curro, o en nuestra mesa del bar? Además de darnos la razón como a las locas para no buscar follón, ¿están mirándose hacia adentro, están repensándose, están deconstruyéndose? -ya sabemos que este verbo último les chirría a nuestros chicos: les suena político y manoseado; bien, obviémoslo, lo fundamental es ser didácticas, no imponernos terminológicamente-.

Con la explosión del feminismo, con su éxito popular, llegaron los primeros machos trepas: esos tipos que se hacían -que se hacen- pasar por aliados con un discurso vacuo, nada interiorizado, para darse la pátina de respetabilidad y de confianza previa al sexo. Querían lo de siempre -follar-, pero encontraron en el feminismo una nueva forma de camelo. Un “tranquila, yo no soy como los otros”; un “yo te escucho”, un “yo te entiendo”, y se ampararon en la excusa del amor libre y de la libertad sexual para seguir repitiendo el patrón histórico: usar a las mujeres como a objetos, reducirlas a un cuerpo y convertirlas en un animal tonto y maleable, pero ahora, además, reforzados dialécticamente. Les dimos armas.

Suerte que pronto nuestra venda en los ojos, como decía el poema, se convirtió en la cinta que cortamos para la reinauguración de otra mirada. Pronto advertimos el percalazo y el concepto “aliado” comenzó a sonar peyorativo, coñero, paródico. Le pusimos el collar al perro para nombrarlo y controlarlo: empezamos a sospechar de las buenas intenciones de los hombres que alardeaban mucho de sus deseos de igualdad.

Este espécimen tétrico había adquirido diferentes formas, diferentes oficios: estaba el fotógrafo que decía que quería retratarte desnuda sin sexualizarte -célebremente conocido como el ‘follógrafo’-, estaba el poeta que prometía verte las costuras del espíritu y estaba el periodista que se ponía la medallita sacando temas “con perspectiva de género” para tirarle la caña a sus entrevistadas, entre otros horrores. Los vimos venir: dentro de la torpeza primera, fuimos rápidas haciéndoles el retrato robot a estos buenos perlas. A estos caraduras de ayer y de hoy.

Claro que los cambios superficiales y estratégicos de estos pobres diablos no tenían nada que ver con un deseo íntimo y potente de ampliar la masculinidad conocida. No sabemos bien qué es la nueva masculinidad ni qué aspecto trae por las mañanas, después de lavarse los dientes, el Hombre Nuevo. Algo intuimos: la nueva masculinidad tiene que pasar porque los hombres aprendan a cuidar. No únicamente a proteger virilmente, estilo machos alfa; sino a detenerse en lo pequeño, a salvaguardar lo hermoso, lo vulnerable, lo que se muere, lo que nace, lo que humildemente vive y merece respeto. Tienen que aprender a cuidar como hemos cuidado históricamente las mujeres. Si no pasan por ese aro, están fuera. Están caducos. Esto va de cocinarle la papilla al enfermo, de barrer el salón y de escuchar activamente -con fatigosa empatía- al soliviantado. Esto va de pulir el ego y la fuerza bruta. Hay curro, chavales. Sí.

El hombre machista también anda peleando su baldosa y ahora se dedica a ridiculizar al que sí está verdaderamente interesado en la igualdad: los reconoceréis por hits repugnantes como “sí, mucho rollo pero os gusta que os empotren”, “ya ves, pero luego sólo os gustan los que os hacen sufrir”, “seguro que ese tolai no te tiene satisfecha”. Su márketing agresivo ha conseguido que se instaure en el imaginario popular la perversa idea de que el hombre feminista no puede ser sexy. De que es un tonto, un pusilánime, un manipulable. No, no, y no. De nuevo, no habéis entendido nada.

En medio de esta morralla ideológica y estética, ha surgido de entre las tinieblas Bad Bunny, un tipo que se pinta las uñas encantado de la vida y se coloca una falda sin dejar de resultar peligrosamente atractivo y sin ver cuestionada su hombría -¿qué es la hombría?-. Un músico que dinamita los prejuicios del reguetón desde dentro: claro que no es purísimo y que arrastra algunas canciones cuestionables, pero está creciendo, como todos, y viene a dar candela con coplillas urbanas que ponen a bailar a la grada sin que se sienta culpable. Nos hace disfrutar sin traicionarnos: qué hermoso es eso, después de una década perreando hasta el suelo letras que nos insultaban en nuestra puñetera cara y que nos trataban como a vaginas andantes, pasivas, huérfanas de elección propia.