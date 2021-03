Opinión de Larissa Barahona: «Se tenía que decir y aquí va»

¡Que vivan las revolucionarias!, sí, que vivan y las aplaudimos hoy 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Pero también es importante señalar que en nuestro género hay muchas mujeres que no nos representan, que lejos de luchar y revindicar los derechos de las mujeres o seguir en la lucha de la igualdad y la equidad en este cultura patriarcal y machista, nos avergüenzan con sus posturas, acciones y ejecutorias, especialmente aquellas que han llegado a ocupar espacios importantes en la toma de decisiones en nuestro país.

Es necesario aclarar que estas luchas no son trampolines para que ustedes lleguen solo a servirse y ser serviles de grupos nefastos, que solo han empobrecido este país, ya basta de usar estas fechas para sacar provecho y seguir engañándose o engañando al pueblo, es indignante que algunas mujeres no centren sus potencialidades en habilidades intelectuales o capacidades para ocupar cargos de elección popular, se dejan manipular y son parte volviéndose cómplices de la misma violencia de género en la política como en la violencia sexual.

Es indignante que sean parte de una estructura criminal, que no tengan la decencia de renunciar a los cargos que han sido nombradas sin tener una maldita idea de cómo manejar una pandemia, por ejemplo, es aberrante que muchachitas por ser bonitas tengan la percepción de que este país todo esta normal que la gente es feliz y los «ataques» contra el gobierno son por envidia; es insultante que muchas sigan apoyando corruptos, no tienen vergüenza, pero a nosotros ustedes sí nos provocan mucha vergüenza y no nos representan, lo que más deseamos es que nunca más vuelvan a ocupar esos espacios y dejen que lleguen mujeres con la capacidad, habilidad, experiencia y con el perfil pero sobre todo íntegras, solidarias, empáticas y que luchen por su género y no lo destruyan, aboguen por una educación sexual adecuada para que dejemos de producir niñas de 12 a 14 preñadas, eduquemos a nuestras mujeres para que no estén pariendo 3 o más hijos.

Basta de mantener organizaciones elefantes blancos que solo han servido para mantener parásitos y no han colaborado al desarrollo integral de la mujer, basta con candidatas de pasarela, cerebro de aserrín y presentadoras cabezas huecas que más parecen impulsadoras de los patrocinadores y del gobierno, que alguien cuyo objetivo es informar con la verdad.

Hoy se hace el llamado para que dejen ese papel de víctimas, oportunistas, aprovechadas, serviles y corruptas. Porque las hay y no podemos negarlo por el simple hecho de ser mujeres. Mi abrazo, aplauso y reconocimiento para aquellas guerreras que sí nos representan.

Tegucigalpa, M.D.C. Marzo 8 del 2021

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Usted puede hacer clic en el siguiente enlace: http://bit.ly/2LotFF0