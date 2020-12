Opinión de Diego Paz: Aquiescencia

Si buscamos la palabra aquiescencia en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) simplemente nos dice que es un sustantivo que significa asenso, consentimiento. Si lo buscamos en el diccionario panhispánico jurídico de la RAE agrega la característica de consentimiento que se deduce del silencio, popularmente dicho “el que calla otorga”. En inglés la palabra acquiesce según los diccionarios Webster y Cambridge nos dicen que es un verbo, aceptar o someterse tácita o pasivamente usualmente en contra de su voluntad. Su etimología: del latín acquiescentia, tendencia al reposo.

Se preguntará por qué un párrafo entero para definir una palabra. Los humanos somos los seres vivos con capacidad de razonamiento y cognición, ningún otro ser vivo en el planeta se acerca a igualarnos. Sin embargo, a través de la historia de la humanidad fácilmente las masas caemos en un estado de hipnosis y rutina que juega un factor crucial en el desarrollo de grandes catástrofes que acaban aún a las más grandes civilizaciones. La población mundial hoy en día no es diferente, nos está sucediendo lo mismo, pan y circo; pan altamente procesado y dañino y circo cada día más tecnológico y afinado a ser altamente efectivo en crear un espectador sumiso.

Lea también – Opinión de Diego Paz: Arma de doble filo

Me atrevo a generalizar y decir que esto último es producto de la aquiescencia del hombre moderno. Hoy en día otorgamos sin callar que es peor aún, porque hablamos en las redes y aun en persona, pero nunca se traduce en acciones. Hemos perdido el criterio propio y la independencia para formarlo. Debemos tener una mente abierta, tolerante y crítica en todo momento, respeto a quien respeto merece por el mérito de ser experto en su área sin perder la independencia de analizar todo lo que escuchamos y leemos. Inculquemos a los jóvenes y niños esa actitud de respeto acompañado de independencia de criterio, no formemos borregos.

Les invito a que reflexionen a diario y tomen acción. No está de acuerdo con algún aspecto sobre su vida personal, familiar o profesional entonces haga algo al respecto, busque mejorar lo que no le parezca. No está de acuerdo con lo que ve en los medios de comunicación a nivel local, nacional o mundial entonces busque hacer un cambio y sea el ejemplo para otros. Recordemos que tenemos un órgano tan valioso y complejo que la naturaleza le hizo una bóveda de dos capas de hueso, cubrió la misma con piel y cabello para protegerla, la situó en lo más alto de la infraestructura del cuerpo con una base robusta pero flexible que permite a ese maravillosamente complejo centro de mando dictarle a todos los elementos del resto de la maquinaria que hacer. Ese órgano es nuestro cerebro, el mismo que nos diferencia tanto del resto de seres vivos del planeta y con el cual debemos buscar mejorar como individuos, familiares, amigos, profesionales y ciudadanos. La única manera en que la ciudad, departamento, país, región, continente y el mundo mejorará es si cada quien hace su parte, no solo se queje, haga algo al respecto.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn