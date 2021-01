‘ON FIRE’: Clayvin Zúniga marca su cuarto gol en el fútbol de India

INDIA. – El futbolista hondureño, Clayvin Zúniga, sigue marcando goles en la Hero I-League, la liga de segunda división en India.

En esta ocasión, Zúniga marcó el gol con el que su equipo Churchill Brothers venció 1-0 al Minerva Punjab por la tercera jornada de la competencia.

Cuando parecía que el equipo de Clayvin se quedaría solamente con el empate, tras un gran pase desde mediocampo, el hondureño controló el balón dentro del área y definió entre dos defensores al minuto 85 del partido.

Las magníficas actuaciones del goleador hondureño tienen al Churchill Brothers en la primera posición de la tabla con siete puntos.

Clayvin Zúñiga llegó a cuatro anotaciones en 270 minutos jugados y es el máximo anotador de esta temporada en la Hero I-League.

El jugador nacido en Puerto Cortés ha anotado un tercio (1/3) de los goles de su equipo esta temporada. De los seis goles del Churchill Brothers, Zúniga ha marcado cuatro, o sea, el 66.6% de las anotaciones son del exjugador de Real España.

La próxima fecha el Churchill Brothers deberá enfrentarse al Sudeva Delhi en el Estadio Fatorda.

El encuentro por la fecha cuatro será a las 2:30 de la mañana (hora de Honduras).

Thanks god for the bless.

Gracias Dios por tus bendiciones ⚽️ +3 🙏🏾 pic.twitter.com/9L55m5tcmX — Clayvin Zuniga (@ClayvinZ) January 19, 2021

Rápida adaptación

Según el futbolista de 29 años, el proceso de adaptación a un nuevo país y una nueva cultura no han sido un problema.

«He anotado cuatro goles y una asistencia en tres partidos, no me ha costado adaptarme. El tema de la comida no es problema, en cuanto al idioma, estamos avanzando el inglés que es lo que más se asemeja», dijo el hondureño al diario deportivo El Gráfico.

Zúniga reconoció que el salario en India es mejor en comparación al que tenía en El Salvador y también dijo que está divirtiendo en Asia.

«Vale la pena y además se viven aventuras distintas y me abre paso en mi carrera. Decidí venir acá y abrir puerta», concluyó.

#GuiriAlAire | Nos acompaña vía telefónica desde la India Clayvin Zúniga: "He anotado 4 goles y una asistencia en tres partidos. No me ha costado adaptarme; el tema de la comida no es problema. En cuanto el idioma estamos avanzando el inglés, que es lo que más se maneja." pic.twitter.com/KkyCJ2KEX3 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 19, 2021

