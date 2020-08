OMS: «Nacionalismo de las vacunas» no ayudará al combate del COVID-19

REDACCIÓN. Según el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, debería haber un «consenso global» para hacer de cualquier vacuna contra la COVID-19, un producto de salud global.

Asimismo, el galeno destacó que hacerlo es una «elección política», ya que el «nacionalismo» no ayudará a combatir la pandemia.

Tedros agregó que «el nacionalismo de las vacunas no es bueno, no nos ayudará. Cuando decimos que debería ser un bien público, no es solo por compartir, es porque tiene ventajas».

Asimismo, explicó que de esta manera todos se recuperarán más rápido porque, a su criterio, estamos en «un mundo globalizado».

Durante un panel de discusión en línea con miembros del Foro de Seguridad de Aspen, el director de la OMS hizo alusión a la lucha competitiva de naciones. A su vez, a las farmacéuticas por encontrar una vacuna eficaz y comercializar la mayor cantidad posible de dosis por adelantado.

El titular indicó que al compartir vacunas u otras herramientas, «la recuperación económica puede ser más rápida y el daño de la COVID-19 podría ser menor».

De igual forma, expresó la necesidad de que los países más ricos se comprometan políticamente. Esto, para garantizar que cualquier preparado se distribuya de manera justa en todo el mundo.

OMS facilitará el acceso de la vacuna a todos los países

Cabe destacar que esta semana, la OMS declaró que garantizará el acceso a la vacuna contra la COVID-19 para todos los países. Dicha promesa la piensan canalizar mediante el mecanismo COVAX.

Al respecto, detallaron: «Está acelerando la búsqueda de una vacuna efectiva para todos los países». Al mismo tiempo, busca «garantizar en todo el mundo un acceso rápido, justo y equitativo».

Es importante decir, que un reciente informe de Bloomberg mostró que Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Japón ya reservaron unas 1.300 millones de dosis de «posibles medios de inmunización contra el COVID-19«.

Por tal razón, consideran que existe la «creciente preocupación de que el resto del mundo estará al final de la cola en el esfuerzo global para derrotar al patógeno».

Igualmente, China anunció que concederá un crédito de 1.000 millones de dólares para los países de América Latina y el Caribe. A los cuales permitirá acceder a la vacuna contra el virus.

El gigante asiático ha expresado en varias ocasiones que el preparado desarrollado en su país será un bien público de acceso universal.

