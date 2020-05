OMS establece requisitos para reactivar la Economía

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó una guía que incluyen requisitos que todo país debe tomar en cuenta para levantar la cuarentena a causa del Covid-19 y reactivar la economía.

Lo anterior, en vista de que varios países están pensando en reactivar la golpeada economía que provocó la emergencia en salud.

Los requisitos que plantea la OMS son los siguientes:

Que la transmisión esté controlada. Que el sistema de salud tenga la capacidad de detectar, testear, aislar y tratar cada caso y rastrear contactos. Que los riesgos de brote se hayan minimizado en ubicaciones especiales, como centros de salud y residencias de mayores. Que haya medidas preventivas en los lugares de trabajo, las escuelas u otros lugares esenciales a los que la población tenga que ir. Que los riesgos de casos de importados se puedan manejar. Que las comunidades estén formadas, comprometidas y capacitadas con las nuevas medidas.

Hay muchas falencias para reactivar economía en Honduras

A criterio del sociólogo Pablo Carias, la reanudación inteligente de la economía nacional aún no se puede dar debido a que todavía hay muchas falencias en la atención de la pandemia del Covid-19, enfermedad que ya deja 702 infectados y 64 muertos en el país.

De acuerdo con el experto, para la apertura de la economía en el país debe existir una calendarización donde se tome en consideración los avances obtenidos en el tema al combate al Covid-19.

Sin embargo, señaló que aún no hay hechos palpables que muestren que Honduras obtiene buenos resultados en cuanto a la contención de la pandemia.

“A pesar de la reorientación que se hace en el trabajo de la prevención y de la detención temprana del problema, todavía vemos que falta bastante. Por ejemplo, se ha avanzado un poco en lo que tiene que ver con los recuperados y eso me parece bien. No obstante, todavía hay muchas falencias en la realización de pruebas, porque no se hacen las que deberían de hacerse. Esto genera un sub-registro que no permite tomar decisiones adecuadas con respecto al tema. Una vez que se tengan esas condiciones se debe ir pensando detenidamente”, expresó el sociólogo en una entrevista con medios locales.

